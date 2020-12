Nelle situazioni di crisi o di difficoltà, come quella che stiamo vivendo e che porteremo con noi (purtroppo) anche nel 2021, occorrono pazienza e fede in attesa che spunti la luce in fondo al tunnel. Ed è quello che è accaduto al Santuario di Picciano, dopo l’inevitabile chiusura precauzionale da contagio da coronavirus, che aveva colpito nei giorni scorsi la comunità monastica, e che riapre al culto nel giorno dell’Immacolata. Un segnale di speranza e di serenità. Ad annunciarlo il nostro Arcivescovo don Pino Caiazzo , dopo gli ultimi tamponi negativi sui ”residenti” del Santuario, oggetto in queste ore di sanificazione. Si riapre nel ricordo dei Padri Raimondo e Ivo e con un ringraziamento a quanti quotidianamente hanno aiutato la comunità di Picciano.

L’ANNUNCIO DI DON PINO

Carissimi,

è con immensa gioia che vi comunico che anche gli ultimi due residenti al

Santuario di Picciano, dopo l’ultimo tampone, sono risultati negativi.

Mentre il nostro pensiero va a P. Raimondo e P. Ivo, ricordandoli nella S.

Messa, sento di ringraziare ancora una volta tutti i confratelli sacerdoti

della città e i diaconi che si sono messi a disposizione per non far mancare

quotidianamente l’indispensabile. Grazie alla Caritas Diocesana che ha

coordinato il tutto e alla mensa di Don Giovanni Mele che ha preparato

quotidianamente il cibo necessario.

Nel frattempo si sta procedendo alla sanificazione del Santuario della

Madonna di Picciano e degli altri locali.

Pertanto, domani, solennità dell’Immacolata Concezione, già dal primo

pomeriggio, sarà riaperto al culto il Santuario della Madonna di Picciano.

S. vigilia dell’Immacolata.

Vi benedico.

+Don Pino