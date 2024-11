Campanaccio 2025 il 18 gennaio nel ricordo di Mest Rocc

…E con il martello pronto a modellare il metallo, come riporta il manifesto ufficiale del Campanaccio dell’anno nuovo con il volto di Mest Rocc Giammetta, a San Mauro Forte si è dato il via al raduno dei liberi suonatori locali o che risiedono fuori .L’appuntamento per le strade del paese è per il prossimo 18 gennaio. Un invito a tirar fuori da cantine, soffitte, casse panche i campanacci passati da una generazione all’altra nel rispetto della tradizione, sia nell’agitare ritmicamente i campanacci, e sia nell’abbigliamento… come ha ricordato in più occasioni il compaesano Vito Bubbico dalle pagine di giornalemio.it. Cultura e divertimento, suoni e gastronomia e tanta voglia di stare insieme, soprattutto quando fa freddo. Ma basta agitare il campanaccio, come ha ricordato in tante edizioni Mest Rocc, nella foto di Stefano Vaja, per tenere alto il ricordo e quel ”io c’ero” di tanti liberi suonatori. E a proposito di questi ultimi quanti si trovano a passare per il Palazzo dell’Amministrazione provinciale di Matera troveranno al pianterreno anche una foto che riproduce una ”squadra del passato”. Eccola … le ”compaesane ”Anna ed Elisabetta hanno detto che è la squadra di Donato Malacarne. Non sarebbe male se per l’edizione 2025 venisse allestita a San Mauro una mostra di foto e video delle passate edizioni. Anche questo è conservare e far conoscere le tradizioni.

La foto sui liberi suonatori di San Mauro Forte è di Antonio e Roberto Tartaglione

per Winter Rites ” La Basilicata nel tempo del Carnevale” Matera International Photography ( Mip+) Graficom edizioni , oggetto di una mostra di maggio 2023

a Matera presso le scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi