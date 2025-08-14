Campanacci a ferragosto…da Matera a San Mauro Forte.

Forgiati a mano, con decorazioni, iniziali e con tanto di fragoroso batacchio che ha rotto il silenzio di piazza Vittorio Veneto per richiamare gli armenti sparsi qua e là. Campanacci di diversa dimensione e fattura (e il ricordo non poteva che andare al fabbro sammaurese mest Rocc Giammetta) con il supporto del collare in legno, che cingono tori e vacche podoliche hanno costituito alla viglia di ferragosto, per i turisti in visita a Matera, un po’ una novità del mercatino organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico Materano “Paladino Raffaele” e, in particolare, da quel moto perpetuo che è Paolo Paladino con il cuore e la testa, saldamente ancorati al borgo La Martella… E Paolo, avvicinatosi al banco di un amico che esponeva i campanacci, non ci ha pensato due volte e ha fatto sentire il suono di quegli strumenti, aggiungendo che l’evento del ”Campanaccio” si tiene a gennaio a San Mauro forte (Matera).



Uno spot fuori stagione… ma che, chissà, indurrà i turisti in visita nella Città dei Sassi a recarsi nel 2026 a San Mauro Forte. Tutti invitati e Paolo Paladino pronto a fare la sua parte al Campanaccio di Saint Mauritz, come è anche conosciuto San Mauro, il cui nome è accostato alla nota località svizzera del turismo invernale.

