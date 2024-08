Campagna di prevenzione degli incidenti in acqua: “10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro”

La Società Nazionale di Salvamento e il Gal Pesca La Cittadella del Sapere sono impegnate in una Campagna di informazione per la prevenzione degli incidenti in acqua dal titolo “10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro“. Lo si apprende da una nota in cui si specifica che: “La campagna sarà condotta lungo i litorali con la collaborazione e il contributo determinante delle Capitanerie di porto, delle Municipalità locali e con la preziosa collaborazione degli stabilimenti balneari. La campagna iniziata ufficialmente nel giorno di ferragosto consiste nella distribuzione di materiali che sono stati affissi agli ingressi degli stabilimenti balneari e alle torrette di presidio dei bagnini di salvataggio per consentire agli utenti del mare di essere informati circa le corrette regole per il bagno sicuro.

A riguardo è stato elaborato un codice QR di collegamento; con un semplice click, tramite un qualsiasi lettore QR contenuto negli smartphone e tablet, si può accedere alla pagina e visualizzare le “10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro” sul proprio dispositivo mobile. Il QR di collegamento è stato distribuito anche agli ombrelloni degli stabilimenti in modo da potenziare al massimo la diffusione della campagna informativa con ogni mezzo.

La Campagna di informazione per la prevenzione degli incidenti in acqua dal titolo “10 Regole d’Oro per un Bagno Sicuro” si propone di aumentare la conoscenza delle nostre spiagge ai turisti italiani e stranieri che trascorre le proprie vacanze al mare in Basilicata in modo che la balneazione possa essere condotta in maniera sicura.

All’uopo si trasmettono foto che vedono i volontari della Società di Salvamento impegnati nella distribuzione dei materiali.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.