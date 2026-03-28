Camionfrigo irregolare. Polstrada sequestra mezzo e surgelati per 50.000 euro

I controlli sulle strada servono eccome e, controllo della velocità a parte, la verifica dei documenti e dei mezzi riserva sorprese. Come il sequestro di un mezzo adibito al trasporto di prodotti surgelati, per un valore di 50.000 euro, che la Polstrada ha sequestrato, contestando alla società reati legati all’abusivismo.



POLIZIA DI STATO

COMUNICATO STAMPA

Matera: la Polizia di Stato sequestra alimenti surgelati per un valore superiore a 50.000 euro

La Polizia di Stato di Matera ha proceduto al sequestro ai fini di confisca di alimenti surgelati per un valore superiore a 50.000 euro.

In particolare, la Polizia Stradale di Matera, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo di veicoli commerciali con i centri mobili di revisione, predisposti dal Compartimento Polizia Stradale “Campania-Basilicata”, disponeva il fermo amministrativo di un complesso veicolare, a seguito di contestato esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi a carico della società titolare del mezzo ai sensi dell’art. 26, comma 1, l. 298/1974.

Di fatti, la ditta proprietaria risultava esercitare l’attività di cui sopra priva dell’iscrizione al relativo albo nazionale degli autotrasportatori.