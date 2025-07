Camigliatello Silano, valorizzare il territorio attraverso musica e Caciocavallo Silano DOP

“Musica e Formaggi” è stato il binomio del tema dell’iniziativa messa in campo dal consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano Dop, nella patria del pregiato formaggio, nonchè sede del consorzio: Camigliatello silano in provincia di Cosenza.

Un’occasione unica per celebrare una delle eccellenze agroalimentari della Calabria attraverso momenti di confronto, degustazioni guidate e musica, il tutto nel cuore dell’altopiano silano. Grande protagonista della giornata, insieme al celebre formaggio DOP, è stato proprio il territorio. Lo ha sottolineato con forza Vito Pace, presidente del Consorzio: “Abbiamo scelto Camigliatello Silano non a caso. Questo è un territorio straordinario, ricco di eccellenze come il Caciocavallo Silano DOP, che rappresenta una delle punte di diamante dell’agroalimentare calabrese.



Crediamo profondamente nel legame tra prodotto e territorio: valorizzare il primo significa valorizzare anche il secondo. È necessario però – ha contiuato Vito Pace – promuovere meglio queste ricchezze, perché hanno enormi potenzialità. Serve solo la giusta spinta per farle partire, e l’evento di oggi va esattamente in questa direzione”. Nel corso del pomeriggio si sono svolte due tavole rotonde. La prima, intitolata “Il Consorzio e le sue attività”, ha raccontato la storia trentennale del Consorzio, i suoi traguardi e le collaborazioni costruite sul territorio e oltre. Hanno preso parte anche l’assessore alla Cultura del comune di Spezzano della Sila Francesco Caligiuri, che ha anche portato i saluti del Sindaco Salvatore Monaco, facendo un plauso al lavoro svolto dal Consorzio. Presenti i rappresentanti del mondo sportivo come Eugenio e Gaetano Piro della Pirossigeno Calcio a 5, e Gianni Guida della FIPAV Cosenza. Insieme hanno avviato un dialogo aperto tra sport e agroalimentare. La seconda tavola rotonda, “Analisi sensoriale del Caciocavallo Silano DOP”, ha offerto un momento di approfondimento tecnico sul prodotto, con una degustazione guidata condotta da esperti dell’analisi sensoriale come Teresa Sifonetti e Giorgio Durante. Diversi sono stati i caciocavalli che attraverso, la vista, l’olfatto e il gusto sono stati tagliati e offerti al numeroso pubblico presente, che ha raccolto innumerevoli informazioni utili di cui faranno certamente tesoro. A chiudere la serata, l’esibizione dei Sabarum Quartet ha regalato un’atmosfera festosa e partecipata, sottolineando ancora una volta il valore culturale, gastronomico e sociale di un’iniziativa che ha saputo mettere al centro non solo il Caciocavallo Silano DOP, ma tutta la bellezza e la ricchezza del suo territorio d’origine.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.