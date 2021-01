Fine/Inizio anno, tempo inevitabile di bilanci e nuovi progetti. Nel clima difficile del 2020 anche la Camerata delle Arti tira le somme e guarda al futuro.

Di seguito la nota ufficiale:

“Il 2020 è stato un anno che ci ha messo alla prova ma dal quale siamo riusciti a far emergere momenti importanti, inaspettati ma altrettanto unici che hanno confermato la forza del nostro impegno, con il riconoscimento di autorità, istituzioni e pubblico”. Così il direttore artistico de “La Camerata delle Arti”, Francesco Zingariello ha commentato il bilancio dell’ultimo anno di attività dell’associazione, ripercorrendo alcune delle tappe più importanti e sottolineando lo straordinario risultato dell’ultimo spettacolo on line, “Natale nel mondo”.

“La messa in onda di questa produzione – aggiunge Zingariello – inserita nella programmazione dell’Amministrazione comunale, dopo l’altissimo share registrato sul canale Trm, ha riportato anche nell’ultima replica più di 5000 visualizzazioni con circa 11 mila persone raggiunte; un risultato che premia la nostra voglia di andare avanti nonostante i limiti imposti dal Covid che, per noi, si sono trasformati pian piano in stimolo per individuare nuovi linguaggi e nuove modalità di espressione”.

Il riconoscimento va tutto allo sforzo produttivo dell’associazione materana, da sempre impegnata nella formazione e nella produzione di opere liriche e concerti, che ha visto lo stesso maestro Zingariello impegnato in prima persona nella scrittura delle revisioni e di arrangiamenti di brani celebri e nell’interpretazione al fianco della giovanissima ma già affermata Maria Grazia Zingariello, voce recitante per l’occasione, e di un ensemble strumentale di altissimo livello come “I solisti di Puglia e Basilicata”.

“Tra le tappe di maggior prestigio di questa stagione – prosegue Francesco Zingariello – legate alla nostra attività di formazione ‘Opera Studio 2.0′, voglio ricordare la produzione finale del capolavoro pucciniano ‘Suor Angelica’, primo esperimento a livello europeo di lirica in presenza in era Covid 19. Lo spettacolo, basato sul teatro musicale di regia, ha avuto univoci riconoscimenti di pubblico e critica specializzata, grazie alla poesia dell’espressione musicale e scenica sapientemente creata dal collaudato binomio artistico con Davide Garattini Raimondi”.

La programmazione ha visto nascere molte produzioni di grande prestigio, eventi come la ‘Bohème’, nella nuova versione Covid 19 con la selezione in forma scenica delle pagine più celebri ed il trait d’union tra la meravigliosa voce di Maria Grazia Zingariello ma anche il tributo alla musica cantautoriale internazionale nella magistrale interpretazione di Rita Zingariello ne “I Giganti e la Bambina”, ed infine il recupero della produzione che ha visto trionfare la giovane allieva Enrica Musto, vincitrice del famoso Talent “Tu si que vales” di Canale 5.

“I risultati che ci hanno premiato, anche dopo la scelta di approdare in streaming, hanno segnato altri successi come accaduto con la produzione ‘Vi canto una storia’ , nata dall’omonimo libro di Katia Ricciarelli edito da Piemme – conclude Francesco Zingariello – e confermato il binomio fra luoghi simbolici della città e proposte culturali. Siamo certi che la prova alla quale il Covid ci ha chiamato, diventerà un’esperienza sulla quale poter costruire i futuri progetti e calibrare un cartellone speriamo possa presto essere apprezzato dal pubblico in presenza nei consueti contenitori culturali rimasti chiusi troppo a lungo”.