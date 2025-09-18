Camera di Commercio Matera: un convegno per la tutela dei diritti degli animali”

Il giorno 19 settembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 19.30 presso la sala convegni del Palazzo della Camera di Commercio della Basilicata – sede di Matera, si terrà il Convegno dal titolo “ La tutela dei diritti degli animali nell’evoluzione del panorama normativo, giurisprudenziale e culturale” organizzato dalla sezione ONDIF di Matera in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Matera, con il patrocinio della Camera di Commercio di Basilicata e dell’ENPA sez. di Matera.

Il Convegno affronta un tema sicuramente attuale anche se poco discusso nei consessi giuridici, la c.d. “questione animale”, oggetto di un dibattito millenario, nel corso del quale si sono sviluppate due opposte concezioni: quella dell’animale come semplice oggetto di diritto e quella dell’animale quale “essere senziente”, meritevole in quanto tale di rispetto e tutela. Ancora oggi c’è chi sostiene che gli animali siano semplici semplici res, ossia cose prive di ragione, e chi ne esalta la natura di esseri senzienti.

L’evoluzione del sentire e della sensibilità sociale, ha fatto sì che sia ormai diffusa nell’opinione pubblica, la percezione degli animali come esseri capaci di provare dolore e sentimenti e di instaurare relazioni affettive profonde con gli umani.

Secondo i dati raccolti dall’Eurispes nel Rapporto Italia 2025, emerge che gli animali domestici sono sempre più presenti nelle case degli italiani: il 40,5% degli intervistati dichiara di possedere un animale domestico, rispetto al 37,3% del 2024. Il 22,1% ha dichiarato di possedere un solo animale, quasi il 10% due e quasi il 9% da tre in su, di cui il 5,2% ne ha più di tre. Il Financial Times in un articolo del mese di agosto, descrive l’Italia come “un Paese nel suo pieno inverno demografico, che ha sostituito i neonati con cani e gatti riversando sempre più energia emotiva e denaro in una crescente schiera di animali viziati”. Si calcola che nel 2022, gli italiani hanno speso circa 6,8 miliardi di euro per la cura degli animali.

Appena tre mesi fa, inoltre, è stata approvata la Legge n. 82 del 6 Giugno 2025 che, modificando alcune norme contenute nel Codice penale, ha introdotto un cambio radicale di prospettiva in tema di diritti degli animali.

Dopo i saluti istituzionali e l’intervento da remoto dell’On.le Michela Vittoria Brambilla, prima firmataria della Legge n. 82/2025, gli illustri relatori analizzeranno l’evoluzione del panorama legislativo, giurisprudenziale e culturale in tema di diritti degli animali soffermandosi sia sui precetti costituzionali, che sugli aspetti penali e quindi sui reati contro gli animali, di cui sempre più frequentemente sono tristemente piene le cronache, per finire agli aspetti riguardanti la responsabilita’ civile dei proprietari degli animali, le disposizioni successorie ed infine le possibili soluzioni circa la regolamentazione del mantenimento e della frequentazione dell’animale di affezione, nei casi di separazioni, divorzi e cessazione delle convivenze, in cui sempre più spesso si litiga per la custodia di Fido o Micio.

Si affronterà anche l’interessantissimo aspetto dell’interazione tra essere umano ed animali in base agli ultimi studi in tema di neurobiologia e conseguenti applicazioni terapeutiche.

