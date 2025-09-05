Cambio appalto servizio mensa scolastica Comune di Potenza, con rispetto diritti lavoratori.

“In data odierna si è concluso positivamente il confronto con Serenissima Ristorazione S.p.A., che dall’8 settembre 2025 subentrerà nella gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Potenza al posto della Multiservice Sud. Grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e all’impegno costante della FILCAMS CGIL, sono state accolte le rivendicazioni sindacali: tutte le maestranze storiche saranno assunte, senza alcuna perdita occupazionale, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative maturate e – fatto di enorme importanza – con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Turismo, Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva, il contratto giusto, coerente con la natura dell’appalto.” E’ quanto riportato in una nota della sigla sindacale che così prosegue “Questo risultato, afferma il segretario Generale della Filcams Cgil di Potenza, Casaletto, va a colmare le disparità contrattuali che hanno diviso lavoratrici e lavoratori pur svolgendo le stesse mansioni. Da oggi tutti avranno pari diritti, pari tutele e pari dignità. Resta aperta una anomalia che riguarda sei lavoratrici e lavoratori: la FILCAMS CGIL si è già assunta l’impegno di seguirli passo dopo passo, fino a quando anche per loro non sarà riconosciuto ciò che spetta di diritto. Nessuno sarà lasciato indietro. L’accordo conferma la forza del sindacato quando è unito, radicato e capace di lottare. Per noi non si tratta solo di un cambio di appalto, ma di un’affermazione di giustizia, di dignità del lavoro e di rispetto delle regole. In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026, la FILCAMS CGIL di Potenza, rivolge un augurio di buon lavoro a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con competenza e passione, continueranno a garantire un servizio essenziale per le famiglie e per la comunità scolastica della nostra città.”

