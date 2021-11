Il dibattito sui cambiamenti climatici è recentemente il tema da cui partire per ogni ragionamento futuro. Capite le cause diventa necessario agire sui rimedi al fine di non provocare effetti catastrofici come quello che in questi giorni sta accadendo nelle zone tra Sicilia e Sardegna. Il dibattito riguarda in particolare l’impatto che le attività antropiche hanno sui cambiamenti climatici e questi impatti anche locali sono alla base della decisione del Lions Club Matera Host, nell’ambito dell’area tematica Ambiente, di approfondire la problematica climatica organizzando un momento di approfondimento sul tema “Cambiamenti climatici: andiamo più a fondo”, con relatore il dott. Francesco Vespe scienziato astrofisico del Centro di Geodesia spaziale di Matera, che si terrà il 24 novembre alle ore 19,00 presso la Sala Ratzinger adiacente alla chiesa S. Agnese, sita nel complesso parrocchiale omonimo.

La conversazione mira a mettere in evidenza gli elementi ed i fattori che oggi sono alla base dei cambiamenti climatici. In particolare si vorranno sollevare aspetti problematici e critici di impostazione scientifica per spazzare via posizioni dogmatiche, sulla questione.

Così, dopo aver descritto cosa studia la Climatologia, quali sono i fattori che la governano e, soprattutto, qual è il suo problematico approccio metodologico, si illustrerà il contributo delle tecniche spaziali per il suo monitoraggio. In particolare si descriverà come esso può essere studiato grazie alle applicazioni tecnologiche e scientifiche che si stanno sviluppando presso il Centro Spaziale di Matera dell’Agenzia Spaziale Italiana.

La chiave di lettura che potrebbe essere adottata è quella di portare ad un intervento che convinca gli Stati a concentrare le risorse maggiormente sulla tutela dell’ecosistema umano.