Matematica, fisica e statistica, che con un taglio particolare, le comprende, alla fine concordano che – nonostante il cambio dell’ora legale- il crinale dei picchi non frana, anzi, accelera. E Franco Vespe, l’astronomo materano, che ha spostato i report a prima della mezzanotte, per non fondere con i fusi orari, conferma che la curva dei decessi cresce e non porta a nulla a metà della Quaresima e i contagi- ahinoi- aumentano al Sud. Con la Basilicata che conferma il punto debole o colabrodo degli ospedali. C’e poco di che stare allegri. Ma è cosi, purtroppo. “I dati di oggi – dice Vespe- non hanno cambiato di molto quello che avevamo già detto ieri. Per quanto riguarda gli infetti siamo nella fase discendente da un paio di giorni. Questo andamento è confermato su scala nazionale; ma è ancora più accentuata se andiamo a vedere i dati regionali . Più in là saranno postati i dati di Puglia e Piemonte a dimostrazione di questa consolidata tendenza. Non si può dire la stessa cosa dei decessi che sono ancora nella fase di picco. Anzi la probabile uscita dalla fase di picco (curva blu) si è posticipata a domani. Questo ha divaricato ulteriormente il ritardo di tempo fra i due picchi degli infetti e dei decessi. Questo alto numero di decessi in questa fase di picco, sta facendo lievitare il numero di decessi totali ora compresi nella forchetta fra 17.600 e 20600. Ho automatizzato ormai l’elaborazione dei grafici per Regione. Su di essi potremo dare ragguagli “on Demand” . E del resto il programma è bello è sperimentato. Fatevi avanti. La segreteria telefonica e i canali social del laboratorio vespiano sono in funzione 24 ore su 24…