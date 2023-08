Cambia il clima e sta cambiando il Turismo. Prepariamoci per tempo…

…e per farlo occorrono professionalità, competenza e tanta programmazione. E siamo al nodo di sempre:i flussi vanno regolati, se possibile indirizzati, intuendo come rafforzarli quando ci sono segnali di cambiamento percepiti dagli ”addetti ai lavori”, che ci lavorano a tempo pieno, e non con tavoli saltuari ”per fare il punto della situazione” o lasciando che le cose vadano avanti, ”perchè i turisti a Matera vengono comunque”. Bilanci a fine stagione, naturalmente, ma è importante chiedersi cosa si può fare ? perchè il visitatore resti più tempo possibile, oltre la visita mozzafiato dei rioni Sassi e del parco rupestre, durante una giornata di afa da 40 gradi o sotto un diluvio estivo incessante. E se non lo si fa per tempo, oggi, che gli effetti della ”tropicalizzazione” o della ”monsonizzazione” ( sì, c’è anche questo neologismo) si fanno sentire potremo vedere erosa parte dell’economia legata all’industria delle vacanze. Con flussi diretti in Paesi forse più stabili dal punto di vista climatico e ”lungimiranti”, perchè si sono organizzati per tempo. E un input a guardarsi intorno e a vedere cosa si può fare, pur negli oggettivi limiti dell’offerta materana, è venuto da una due giorni organizzata-presso Alvino 1884,con la partecipazione di soggetti pubblici e privati- nel luglio scorso dalla società Turismore Matera con la Libera Università del Mediterraneo ( Lum). Due soggetti privati, con un occhio attento e competente, sulle dinamiche di un settore dove il concetto di ”fai da te” o di ”improvvisazione” o, peggio, di ”politica delle mani libere” procura solo danni e timori come sentiamo e leggiamo, periodicamente dalle nostre parti. E nella relazione finale ci sono ottimi spunti, se ci saranno aperture, un piano strategico gestito a tempo pieno da professionalità ( vecchia nota dolente) di settore e volontà, per programmare alcune priorità. Due su tutte che vanno sotto il nome di PRIORITIZZAZIONE(indicazione delle priorità) e VISIONE della DESTINAZIONE.



Aspetti che richiedono una organizzazione degna di tal nome. Nella prima sono indicate situazioni e strutture da costruire: Governance multilivello e partecipata con cabina di regia e osservatorio, la Formazione per la Pubblica Amministrazione, dotazione di operatori con il contributo di un destination manager. E con le competenze di risorse umane occorrerà lavorare su Mobilità e trasporto: accessibilità, con aumento dei movimenti interni. Spazio a quelle che oggi possono sembrare una amenità, come il “Green Shading”, cioè l’ombreggiatura dei siti turistici, utilizzo delle grotte e cambiamento degli orari, in accordo con le regole stabilite per i siti UNESCO. Per Matera una strada in salita, visto il nodo della scadenza dei rapporti sulle subconcessioni (tariffe comprese) nei rioni Sassi e nella trasformazione delle destinazioni d’uso. Poi i Servizi alla persona e socio sanitari. Un mondo di scommesse, visto il depotenziamento della sanità pubblica nel comprensorio di Matera. Ma lavorando di buzzo buono, si potrebbe dare i servizi minimi. Dall’accoglienza, definiamola così, alla VISIONE DELLA DESTINAZIONE che dovrebbero puntare sulla dimensione emozionale. E qui ritorniamo al concetto della ” Matera che si vende da sè” con poca attenzione a storia, tradizione, animazione o a una offerta naturale che è la Matera sotterranea che sta facendo la fortuna, e lo diciamo per esserci stati, a Roma e Napoli per esempio. Gli esperti della due giorni di luglio , parlando di “Visione emozionale del futuro del turismo a Matera” indicano le dimensioni “Intima ed esperienziale”, con un turismo che trasmetta valori, autenticità, di “Comunità coesa e accogliente” e di giovani. E qui dobbiamo fare i conti una emigrazione senza posa, più grave nelle aree interne, meno nella Città dei Sassi che pure sta conoscendo un calo demografico, sul quale finora siamo al nulla o quasi. A meno che non ci si voglia baloccare sugli ”stati generali della natalità” annunciati per la ripresa dalla Regione Basilicata. Gli esperti chiedono su una “Regione con giovani, attrattiva e ri-attrattiva, che crei possibilità” , su una ” Regione sostenibile e circolare” ( per certi aspetti ci siamo) e di Economia di comunione (migranti), anche per sopperire allo spopolamento. Certo se li accogliamo bene, con dignità evitando il lavoro sommerso saremmo sulla buona strada. Non generalizziamo, ci mancherebbe, ma anche in questo settore c’è tanto da fare. Una ”Strategia in cammino” quella per preparare il turismo materano e della Basilicata alle sfide(in atto) del cambiamento climatico. Al lavoro. Ma con le competenze giuste e con professionalità che se ne occupino a tempo pieno. Altrimenti resteremo ancora al concetto, ai limiti e alle carenze del concetto logoro che ” Matera si vende da sè…e che i turisti comunque vengono”. Vero, ma la buona stella della Provvidenza lentamente cambia rotta verso altri cieli…



IL DOCUMENTO FINALE

“Verso una strategia per il settore turistico a Matera”

24-25 Luglio 2023 – Matera, Alvino 1884

Due giornate di workshop e una tavola rotonda per portatori di interesse

del settore turistico con l’intento di riflettere sull’ impatto del

cambiamento climatico e sulle sue implicazioni sullo sviluppo turistico

della destinazione.

Gianluca Lentini, geofisico specializzato in climatologia, ha fornito gli

ultimi dati scientifici (aggiornati a Giugno 2023) illustrando la situazione

climatica presente e proiezioni future. Un’analisi dal globale al locale con

un focus sull’ Italia e in particolare sull’area “Matera”.

La prima giornata di workshop ha visto nascere un laboratorio incentrato

sul cambiamento climatico: la sua osservazione, la sua percezione e la

visione degli operatori. L’obiettivo del laboratorio è stato creare un

tavolo di confronto sul futuro del turismo nel contesto di un clima che è

cambiato, sta cambiando e che continuerà a cambiare: le temperature

continueranno ad aumentare, l’andamento delle piogge sta subendo

consistenti variazioni con una ridistribuzione dei giorni di pioggia e

spesso una quantità di precipitazioni concentrata in pochi giorni.

OSSERVAZIONE

la variazione delle temperature di Matera, nelle quattro stagioni ed in

particolare quelle più connesse ai principali flussi turistici; l’andamento

delle precipitazioni, nel numero di giorni piovosi, eventi estremi,

nevicate. Osservazioni su indice di disagio, soprattutto nel periodo

estivo.

– “Matera 30 anni fa era più fresca d’estate, le temperature d’estate

sono molto più calde e non c’è più escursione termica giornaliera”

– “Alcuni periodi come l’autunno e l’inverno sono più miti”

– “A Potenza non nevica più come prima, non è quindi più possibile

fare una promozione turistica incentrata sulla neve”

– “Anche la neve su Matera è un evento molto raro; in passato la

presenza delle neviere evidenzia una presenza significativa del

fenomeno”

– “Sul Pollino la neve in inverno è visibilmente diminuita, se non

scomparsa”

– “Sulle coste, le spiagge si sono ritirate”

– “La ciclicità delle migrazioni degli animali è compromessa”



PERCEZIONI

Come viene percepito questo cambiamento dagli operatori e dagli stessi

turisti; come immaginiamo che venga percepito da chi sta considerando

la destinazione Matera e provincia.

– “Alcuni non si aspettavano questo clima a Matera, troppo caldo in

estate e molto piovoso a Maggio-Giugno (eventi del 2023)”

– “I turisti tuttavia sono sopraffatti dalla bellezza della città che fa

superare il disagio climatico”

– “I mesi migliori per visitare la città risultano essere quelli autunnali e

invernali poiché hanno temperature sempre più miti”

– “Bisogna pensare ad un cambiamento degli orari dedicati alle attività

quali visite guidate, vanno rivisti in base alla stagionalità”

– “Occorre incentivare le visite delle realtà sotterranee della città”

VISIONE

la visione del clima futuro di Matera e provincia, quali tendenze sui flussi

turistici futuri; si sono messi in evidenza possibili scenari futuri per la

destinazione derivanti anche da buone pratiche esistenti in altre città

– “Car sharing, in particolare se elettrico e in connessione con Bari

Palese”

– “Creare un legame con il mare: bus che colleghi la città con la costa,

sul modello di “Salento in Bus”

– “Ripensare la programmazione turistica giornaliera proponendo nuovi

orari per attività e fruizione di servizi, musei”

– “Ripensare la programmazione stagionale secondo il cambiamento

climatico, ampliando l’offerta nei primi mesi della primavera e in

autunno”

– “Creare collegamenti culturali con l’entroterra e la costa, allargando

l’offerta turistica”

– “Ampliare la conoscenza dell’intera regione e delle sue peculiarità da

parte dei turisti ma soprattutto da parte della stessa comunità”

– “Fare sistema e comunicare, fare rete”

La tavola rotonda è stato un importante luogo di confronto tra pubblico e

privato creando importanti spunti per il secondo giorno di workshop che

ha visto l’approfondimento di alcune fasi di pianificazione per lo sviluppo

di una destinazione sostenibile e la presentazione di buone pratiche a

supporto delle strategie decisionali.

Il riscaldamento globale è una realtà inequivocabile; occorre conoscere

e analizzare, per fasi, per pianificare uno sviluppo sostenibile di una

destinazione.



VULNERABILITA’

Analizzare i principali fattori di vulnerabilità per il turismo a Matera e

comprendere la consapevolezza di tali fattori da parte degli attori e

visitatori

– “Distribuzione dei flussi turistici a fronte di un’offerta che è statica”

– “Mancanza di conoscenza della Basilicata anche da parte dei cittadini

stessi”

– “Trasporto pubblico non efficiente, strutturato in funzione di studenti e

lavoratori”

– “Trasporto ferroviario carente”

– “Navette da/per Aeroporto di Bari insufficienti”

– “Problema di governance, non si sa chi si occupa di cosa”

– “Mancanza di personale qualificato”

– “Insufficienza di servizi medici ed altri servizi in particolare

nell’entroterra”

– “Mancanza di apertura all’innovazione e alla collaborazione”

– “Consapevolezza: esiste una consapevolezza dell’andamento del

turismo tra gli operatori ma non per la pubblica amministrazione; i

turisti sono soddisfatti, le lamentele riguardano principalmente i

trasporti e il prezzo”



PROPOSTE DI STRATEGIE

Pensare a delle strategie condivise per contrastare i fattori di

vulnerabilità del turismo a Matera (e provincia), immaginare una

“destinazione sostenibile” nel contesto del clima che cambia; un rebranding del turismo locale in chiave smart e sostenibile.

– Visitor Management Plan: un piano di gestione dei flussi turistici in

città

– Osservatorio: creazione di una tavola permanente e di una cabina di

regia

– Governance: Assessorati al Turismo con Uffici del Turismo

– Car sharing, mobilità a chiamata (ultimo miglio, problema comune in

molte destinazioni: mancanza di servizi per raggiungere la

destinazione finale)

– Utilizzo mirato della tassa di soggiorno

– Formazione per gli operatori e per i dipendenti pubblici che si

occupano della materia turistica

– Cambiamento degli orari di servizi e musei

– “Green Shading”: pensare punti di ombreggiatura dei siti che possa

diminuire indice di disagio nelle stagioni calde

– Creare un processo partecipato a sostegno di una gestione condivisa

del turismo

PRIORITIZZAZIONE

– Governance multilivello e partecipata con cabina di regia e

osservatorio

– Formazione per PA, operatori con il contributo di un destination

manager

– Mobilità e trasporto: accessibilità con aumento dei movimenti interni

– “Green Shading”, ombreggiatura dei siti turistici, utilizzo delle grotte e

cambiamento degli orari, in accordo con le regole stabilite per i siti

UNESCO

– Servizi alla persona, socio sanitari

VISIONE DELLA DESTINAZIONE

Visione emozionale del futuro del turismo a Matera

– Intima ed esperienziale: turismo che trasmetta valori, autenticità

– Comunità coesa e accogliente

– Regione con giovani, attrattiva e ri-attrattiva, che crei possibilità

– Regione sostenibile e circolare

– Economia di comunione (migranti), anche per sopperire allo

spopolamento

Conclusioni

Il tema cambiamento climatico è stato un ottimo spunto per riflettere

sulla destinazione, avere una visione esterna oltre che creare un tavolo

di confronto tra gli operatori con la prospettiva di creare una strategia e

un documento da condividerer con stakeholders pubblici e privati