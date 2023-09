Calò( Anpi): La Costituzione non si tocca…Ricordando Lidia Menapace.

“La bandiera della Repubblica italiana è un valore intorno a cui si ritrovano tutti”– ha detto Vinceno Calò- segretario nazionale dell’Anpi, in un passaggio dell’intervento in piazza Vittorio Veneto, per gli 80 del 21 settembre 1943. “La Patria è un valore che unisce, da Nord a Sud, e mai ci rassegneremo all’idea -nel nome di quei partigiani e di quelle partigiane -che la Patria è un concetto che divida nel nome della Costituzione Repubblicana. Se qualcuno fa fatica a definirla antifascista e qualcuno vuole cambiarla perchè vecchia , ma forse qualcuno vuole cambiarla perchè antifascista e democratica la nostra Costituzione. Perchè i conti, noi, con quella storia siamo costretti a farla. Quella Costituzione si dice che non ha la parola fascismi nei suoi articoli fondamentali, tolta la 12^ disposizione transitoria finale che- fino a prova contraria- impedisce la ricostituzione del partito fascista.”



“Nella Costituzione -ha proseguito- ci sono le parole libertà, uguaglianza, democrazia , partecipazione, dignità umana. Sono tutte quelle parole che fanno sì, nel suo complesso, che la Costituzione sia antifascista per queste ragioni. E soprattutto nella Costituzione , all’articolo 11, c’è la parola Ripudia, Ripudia, Ripudia la guerra. Quindi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda l’Anpi il messaggio più alto che si possa elevare oggi è ricordare le gesta eroiche delle partigiane e dei partigiani , per liberarsi dell’occupante nazifascista e che domani sia una prospettiva di pace per tutti e tutte. Per dirla con Lidia Menapace : ” E’ molto meglio una brutta pace, che una bella guerra”. W il 21 settembre, w la Costituzione , W la Repubblica italiana!