Calma! Risuona l’appello nel rifugio antiaereo ”riaperto” dal Fai

Shh! Silenzio…Calma! Era l’appello del Comitato provinciale di protezione antiaerea che accompagnava gli abitanti di Matera, per gran parte residenti nei rioni Sassi, nel 1943, con la sirena che invitata a raggiungere il più vicino rifugio per evitare i danni- anche a costo della vita- procurate dal lancio delle bombe. Una condizione di paura continua, che obbligava a lasciar tutto, e a rifugiarsi in un ambiente ipogeo, con poche prese d’aria, le ”ritirate” per i bisogni corporali in attesa che il pericolo fosse passato. A raccontarcelo, con passione e competenza, i volontari del Fai che abbiamo incontrato di buon mattino all’ingresso del civico 5 di via Santo Stefano, all’incrocio con via D’Addozio, l’accesso obbligato in auto al Sasso Barisano. Colpiscono il silenzio, all’ingresso di una scalinata che porta a 5-6 metri sotto il livello stradale, e la raccolta di avvisi, ordinanze prefettizie antiaeree in materia di oscuramento, sicurezza per ”patriottismo e spirito di solidarietà” e quel imperioso ” Calma!” la prima arma contro le aggressioni aeree…in ogni caso, luogo e momento. E un consiglio: ” Se ti spaventi, non vedi più ovvio vie di salvezza! Il silenzio, la disciplina, la esecuzione fedele delle istruzioni emanate dalle autorità ti permetteranno di affrontare serenamente ‘QUALUNQUE’ forma di aggressione aerea”. Ed è Sylvia Stastny, moglie di Remo Terrone, tra i volontari che non fanno mai mancare presenza e impegno per le giornate Fai, a farci notare come in Inghilterra, durante la seconda guerra mondiale, si dicesse semplicemente ” Keep Calm and Carry On ” che tradotto in italiano è ” Mantenete la calma e andate avanti”. Un pizzico di ottimismo a stringere i denti.



E nel rifugio di via Santo Stefano, di proprietà del signor Michelangelo Di Cuia,lo fecero in tanti e di tutte le età, tra un segno di croce e tanta speranza che le bombe cadessero lontano. I materani, del resto, alla guerra erano stati preparati durante il Fascismo a cominciare dalla scuola con balilla e giovani italiane, impegnate nei saggi ginnici o usare la maschera antigas per un pericolo che poteva essere dietro l’angolo. Così il rifugio si scendeva di corso, con l’invito a sistemarsi più avanti, in fondo, in modo da consentire a più gente possibile di trovare riparo. Nel rifugio, trasformato negli anni e in parte in cantina e frantoio, ci sono delle prese d’aria e una uscita – oggi murata- verso un altro versante della strada. E così per altri rifugi della Città, ci ha detto Sylvia, citando le ordinanze di Prefetti e Podestà circa l’ubicazione di ”grottoni” tra il Caveoso, il Barisano e il Piano ” per una capienza complessiva di 8000 persone, precisando in proposito che ” Matera si presenta , naturalmente, difesa e all’ora di assestamento difensivo dovrebbero collaborare indistintamente tutti i cittadini”. In città era attiva una sola sirena, collocata sul campanile della cattedrale, rispetto alle due ipotizzate presso il Castello e la ciminiera di laterizi dell’impresa di Cappelluti Altomare. E quando la sirena suonava c’era l’obbligo dell’oscuramento. In città furono collocati dei punti di utilizzo degli idranti, a ridosso di pozzi, per spegnere eventuali incendi, contrassegnati con delle ”I” neri in un cerchio bianco. Erano in via Tortorella, via Riscatto e in via Ridola. Le uscite di sicurezza dai rifugi erano segnalate con la sigla US. Naturalmente le famiglie che avevano a disposizione scantinati o botole utilizzavano il proprio rifugio personale, come abbiamo riportato nel servizio su villa Ita () dove la famiglia dell’editore Conti aveva nascosto alcune persone di origine ebraica. Uno dei rifugi più capienti, costruito nel 1940, era quello della Prefettura, che poteva ospitare fino a 450 persone . Era dotato di un accesso privato per il Prefetto e i suoi collaboratori. Ambiente che abbiamo visitato durante la Prima Repubblica e che ci piacerebbe rivedere.



Un altro di analoghe dimensioni è sotto al Palazzo Lanfranchi, fruibile durante Matera 2019, e dotato di una scala interna che porta ai piani dell’edificio. Un luogo sicuro che collegava, in entrata o in uscita il versante del Palazzo che dà sul Sasso Caveoso, via Calata Ridola, e su via Casalnuovo. Ma era la sirena, che abbiamo sentito risuonare nel rifugio di via Santo Stefano 5, a scandire i tempi di sofferenza e speranza e nel 1943, prima dei fatti del 21 settembre, con l’eccidio di ostaggi nella ex caserma della Milizia e gli scontri tra civili e tedeschi in ritirata, con un bilancio complessivo di 27 morti. Suoni della memoria, che i giovani conoscono poco. Molti di loro hanno approfittato delle giornate Fai per scoprire una parte della storia della città. Ma che richiamano alla realtà per quanto sta accadendo e accadrà ancora, dall’Ucraina a Israele, alla Palestina ai tanti conflitti dimenticati in Africa con la regia di Paesi stranieri, dove la sirena non suona, perchè la morte arriva in silenzio e fa strage di innocenti.