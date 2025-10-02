CALL4MATERA: Mercoledì 8 ottobre COING presenta il progetto Mopid per la prevenzione degli incendi boschivi

Mercoledì 8 ottobre alle ore 10 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (Sala Conferenze – 4° Piano) la COING presenterà il progetto, realizzato nell’ambito del bando Call4Matera, MOPID, acronimo che coincide con la sua mission: Monitoraggio Precoce Incendi con Drone.

“Grazie al contributo della CTE di Matera – spiegano gli ingegneri Gianfranco Spalluto, Giuseppe Volpe e Davide Caravano della COING – abbiamo lavorato a una versione evoluta della piattaforma No-Fire, già attiva in diverse aree boschive, per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi. In sostanza, con le attività svolte all’interno del progetto MOPID, è stato possibile integrare i droni all’interno del flusso operativo di No-Fire consentendo così di verificare in tempi rapidissimi la presenza di un principio di incendio; ridurre i falsi allarmi e ottimizzare l’uso delle risorse; supportare le squadre di intervento con immagini in tempo reale e dati di telemetria.”

La giornata si aprirà alle ore 8.15 con il coinvolgimento dell’Istituto Industriale di Matera in attività laboratoriali. L’iniziativa mira a sensibilizzare la comunità scolastica sull’importanza della prevenzione incendi e sull’uso responsabile delle tecnologie, oltre a favorire la collaborazione tra scuola e mondo produttivo, creando un ponte tra formazione tecnica e applicazioni reali.

“Con la giornata di mercoledì 8 ottobre intendiamo condividere i risultati del progetto MOPID e stimolare il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini – concludono i tre ingegneri – per costruire un modello innovativo di prevenzione incendi basato sull’uso integrato di IoT (Internet of Things, che si riferisce all’insieme di dispositivi fisici dotati di sensori, software e connettività che consentono loro di raccogliere e scambiare dati con altri dispositivi e sistemi su Internet), droni e piattaforme cloud. ”

La Coing è costituita da ingegneri elettronici che lavorano insieme da dieci anni nella progettazione e realizzazione di dispositivi tecnologici innovativi con applicazioni in numerosi settori.

PROGRAMMA

08:15 Attività laboratoriali IIS “G.B. Pentasuglia” – Matera

09:30 Registrazione e welcome coffee

10:00 Saluti istituzionali Comune di Matera

10:15 Giardino delle tecnologie emergenti della CTE di Matera: Introduzione al progetto MOPID – Prof.ssa Paola D’Antonio, Prof.ssa Costanza Fiorentino, Dott. Felice Modugno

10:30 COING e obiettivi generali del progetto MOPID – Gianfranco Spalluto

10:45 MOPID nel dettaglio: le attività, risultati e prospettive – Giuseppe Volpe

11:00 Demo video: simulazione operativa di un incendio rilevato e verificato

dal sistema MOPID – Giuseppe Volpe

11:15 Coffee break

11:30 Intervento del Comune di Laterza: esperienza con il sistema No-Fire e il drone

Com. Dott. Alessandro Frigiola e Agente Scelto Eustachio Montemurro Polizia locale di Laterza

11:45 Tavola rotonda con testimonianze e contributi degli stakeholder territoriali

13:00 Conclusioni e networking