Calciatore muore in campo colpito da un fulmine

E’ accaduto allo Stadio Coto Coto di Chicha, nel dipartimento di Huancayo, in Perù, mentre si stava giocando, domenica scorsa, la partita tra Juventud Bellavista e Familia Chocca, un incontro del campionato regionale. Questa terribile e rara fatalità ha incrociato il calciatore trentanovenne José Hugo de la Cruz Meza mentre stava uscendo dal campo a seguito della sospensione del match disposta dall’arbitro, attimo in cui è stato colpito per l’appunto da un fulmine. Ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di serie ustioni, invece, il portiere Juan Choca e altri tre giocatori sono stati feriti in modo più lieve. Come riportato dalla stampa locale, il fulmine avrebbe colpito José Hugo de la Cruz Meza in quanto lo stesso indossava un braccialetto di metallo che avrebbe attratto il fulmine. Un altro caso simile in Perù (ma con esito non nefasto in quanto il malcapitato riuscì a sopravvivere) è accaduto dieci anni fa quando un fulmine colpì Joao Contreras. Fonte Fanpage.it Un altro incidente simile è successo il 13 febbraio scorso in Indonesia, durante il primo tempo della partita amichevole tra il Bandung e ed il Subang disputatasi presso lo stadio Siliwangi di Bandung, capoluogo della provincia indonesiana di Giava Occidentale. Lo sfortunato in questo caso fu Septian Raharja , padre di due figli, che fu l’unico giocatore a essere colpito dal fulmine, riportando gravi ustioni al petto e alle gambe prima di essere scortato fuori dal campo da altri giocatori per ricevere le cure mediche. Ma anche per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Casi estremi e rari, ma purtroppo possibili.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.