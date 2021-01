Da quel poco che emerge dai sempre pochissimi tamponi molecolari effettuati in Basilicata, la situazione in base a quelli eseguiti nella giornata di ieri, mercoledì 27 gennaio, sembrerebbe tranquilla.

Infatti, su 669 sono stati 49 (tutti residenti) i positivi rilevati che corrispondono al 6,28%, inferiore al 9,73% del giorno precedente e al dato medio lucano della settimana scorsa dell’8,27%, sebbene ancora superiore a quello nazionale che è del 5,1%.

Oggi il maggior numero di casi rilevati (7) riguardano la città di Matera, seguono i 6 Potenza e poi via via numeri più ridotti.

Come avviene da giorni, anche nel report di oggi viene riferito che sarebbero stati processati 1.570 test antigenici, sempre con esito tenuto segreto.

Viene riportato un decesso (che non sarebbe avvenuto ieri ma il 25 presso l’ospedale di Matera), mentre notizie positive vi sono sul fronte dei ricoveri totali che da 83 calano a 76 ed anche per quelli in terapia intensiva che da giorni continuano a rimanere fermi a 2 casi.

Infine, 57 sono i guariti della giornata, mentre il numero totale dei positivi in Regione al momento è attualmente di 6.719.

Ma ecco i dati in dettaglio:

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 28 gennaio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 27 gennaio 2021

Tamponi molecolari totali n. 207.421

Tamponi totali negativi n. 192.070

Persone testate n. 128.348

Tamponi molecolari di giornata n. 669

Test antigenici totali 1.570

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 42

Tamponi negativi n. 627

RICOVERATI N. 76

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 26

Medicina d’Urgenza n. 08

Terapia Intensiva n. 02

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 05

Pneumologia n. 06

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI N. 57

DECESSI TOTALI N. 1

Residenti: n. 1

• Matera

POSITIVI TOTALI N. 42

Residenti: n. 42

N. Comune

2 Avigliano

1 Baragiano

1 Bella

3 Bernalda

5 Lauria

1 Lavello

1 Maratea

7 Matera

4 Melfi

2 Montescaglioso

1 Pignola

2 Policoro

6 Potenza (n. 1 domiciliato a Roma)

1 Rotondella

2 Scanzano Jonico

3 Venosa

GUARITI TOTALI N. 57

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 55

N. Comune

1 Avigliano

5 Banzi

1 Filiano (domiciliato a Rionero in Vulture)

3 Grumento Nova

9 Lavello

3 Maratea

1 Missanello (domiciliato a Sant’Arcangelo)

1 Montemilone

1 Paterno

3 Pescopagano

2 Pisticci

2 Policoro

2 Potenza

7 Rapolla

1 Rionero in Vulture

4 Ruoti

2 Sarconi

1 Scanzano Jonico

1 Spinoso (domiciliato a Marsico Nuovo)

5 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Lombardia (domiciliato a Lauria)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 1

N. Regione/Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.719

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.643

DECEDUTI RESIDENTI N. 310

GUARITI RESIDENTI N. 5.669

Note: Il decesso riportato nel bollettino odierno è avvenuto in data 25 c.m. presso il P.O. di Matera.