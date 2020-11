Pubblichiamo a seguire, come ogni giorno, i “Dati estratti dalla piattaforma Covid 19 Basilicata e dalle informative assunte dalle strutture ospedaliere in attesa di Validazione con comunicato della Task Force” e riferiti ai “dati processati il 21 novembre 2020″.

Vogliamo fare una precisazione. Da tempo noi cerchiamo di fornire in proprio anche il dato (più significativo dei semplici numeri quotidiani) dell’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli processati. Aiuta a capire, se raffrontato con i dati analoghi dei giorni scorsi o, meglio ancora, di quelli aggregati per settimane precedenti, oltre che con quello nazionale, se i contagi tendono a crescere o a diminuire.

Siamo però costretti a farlo con i dati che fornisce la Regione che sono parziali e non consentono di effettuare un calcolo più fedele, ovvero quello sui soli postivi residenti rispetto al totale dei tamponi effettuati, ovviamente, solo sui residenti. Viene fornito -come potete vedere voi stessi- solo il dato dei positivi non residenti. Quindi, dopo il tentativo effettuato ieri (con una pari riduzione dei positivi non residenti anche sul totale dei tamponi processati) con l’ottenimento di un valore forse più vicino alla realtà ma arbitrario, da oggi torniamo al calcolo sui due totali generali che, non ci da con esattezza il dato regionale, ma fornisce un risultato più coerente.

Cogliamo l’occasione per invitare la task force a fornire il dato disaggregato dei non residenti anche rispetto al totale dei tamponi. E magari anche il dato disaggregato tra i positivi asintomatici e quelli sintomatici che serve per capire il potenziale grado di incidenza sulle strutture ospedaliere. Servirebbe anche pubblicare il numero dei posti letto totali con cui raffrontare i dati sui ricoveri che ci vengono forniti. Ecco, tutto questo servirebbe a far comprendere meglio ai cittadini come stanno in realtà le cose.

Ma ecco i dati di oggi i quali ci dicono che su un numero di 1.540 tamponi di giornata (ancora in riduzione rispetto ai 1.686 di ieri e non è un buon segno – ne promettevano 3000 al giorno), i positivi emersi totali sono 221, che, al netto di 17 non residenti, portano i positivi lucani odierni a 204.

L’incidenza dei positivi/tamponi oggi è del 14,35% in riduzione rispetto al 16,55% di ieri e in linea con il 14,28% medio della settimana precedente, oltre che con quello nazionale che ieri è stato del 14,6%.

Si riducono a 179 i ricoveri rispetto ai 181 di ieri e in riduzione a 23, dai 24 di ieri, anche quelli in terapia intensiva. 46 sono i guariti e, fortunatamente, nessun decesso.

Tra i comuni con maggiori casi di positività c’è ancora Matera (27), preceduta da Lauria (29), quindi i 19 di Potenza, ma anche i 15 di Stigliano e Lavello, oltre ai 6 di Ferrandina.

Ricoverati 179

58 MI Matera

13 Pneumologia Matera

10 TI Matera

39 MI Potenza

29 Pneumo Potenza

17 MU Potenza

13 TI Potenza

Positivi 221 (17 non residenti)

13 Puglia diagnosticati in Basilicata

1 Fabbrica di Roma domiciliato Melfi

1 Nocara ( Cs) domiciliato Matera

1 Rufina (Fi) domiciliato Rionero

1 Albania domiciliato Francavilla

1 Albano

1 Avigliano

1 Balvano

1 Bella

3 Bernalda

1 Castelsaraceno

1 Cersosimo

6 Ferrandina

1 Genzano

1 Irsina

5 Lagonegro

2 Latronico 1 domiciliato Lauria

29 Lauria

15 Lavello

2 Maratea 1 domiciliato Irsina

5 Marsicovetere

1 Maschito

27 Matera

7 Melfi

9 Montescaglioso

1 Nemoli

1 Oppido

5 Palazzo

1 Paterno

2 Pomarico

19 Potenza

1 Rapolla

4 Rionero

1 Rivello

1 Rotonda

10 Sant’Arcangelo

1 Sasso di Castalda

2 Satriano

4 Scanzano

4 Spinoso

15 Stigliano

1 Trecchina

4 Trivigno

1 Vaglio

5 Venosa

2 Viggianello

Guariti 46

1 Stato estero domiciliato Viggianello

1 Atella

2 Avigliano

1 Banzi domiciliato Palazzo

1 Barricella (BO) domiciliato Castelluccio Inf.

2 Brienza

1 Francavilla

17 Genzano

1 Palermo

2 Potenza 1 domiciliato Sant’Angelo Le Fratte

2 Rotonda

1 Ruvo

1 Sant’Angelo le Fratte

1 Venosa

5 Viggianello

Come ogni giorno, per chi volesse, a seguire in questa stessa pagina troverà il report ufficiale della task force con relative tabelle riepilogative, non appena lo stesso verrà reso disponibile.