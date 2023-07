Calabria da scoprire attraverso il caciocavallo silano dop

Si può scoprire una territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche?

Assolutamente si. Ed è quello che è successo con Calabria Food Porn grazie alla collaborazione .

Calabria Food Porn alla scoperta del vero Caciocavallo Silano DOP tra il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP e i food influencer. Questa volta a scoprire il meraviglioso formaggio tipico delle 5 regioni del sud è Wlady Nigro di Calabria Food Porn che con la sua troup curiosa e irriverente è andato alla scoperta dei segreti del vero Caciocavallo Silano DOP.

Wlady Nigro (food blogger e conduttore), Alessandro Imbrogno (social media manager e “maghetto” dei reel) e Alessio Abate (fotografo, sceneggiatore e videomaker) racconteranno a tutti gli italiani la bontà del Caciocavallo Silano DOP, come riconoscerlo e come gustarlo.

Dopo aver vinto 3 nomination al premio -riconosciuto alla camera dei deputati- “La Calabria che Lavora” nelle rispettive categorie: “Miglior Blogger Calabrese dell’anno nel Mondo” a Calabria Food Porn; “Personaggio Calabrese dell’anno nel Mondo” a Wlady Nigro e “Selezionati come ospiti al Festival di Sanremo 2024”; il team di Calabria Food Porn si è avventurato tra le stalle e nel laboratorio di uno dei caseifici facenti parte del Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP situato proprio in Sila, per carpire tutti i segreti della vera lavorazione come una volta, quella che sola può meritare il marchio DOP.

Ma la sfida di Calabria Food Porn è di conoscere – e far conoscere – attraverso il gusto, quindi non potevano solo accontentarsi di guardare la lavorazione: hanno voluto assaporare questa bontà. Spostandosi a Camigliatello Silano -luogo principe per la consumazione del Caciocavallo Silano DOP- hanno mostrato a tutti i loro follower come creare piatti e panini che vanno oltre la tradizione e esaltano il gusto di ogni tempo.