Cade sul percorso del torrente gravina. Ferito turista

Non è la prima volta che accade e non sarà nemmeno l’ultima per quanti percorrono il tragitto che dai rioni Sassi porta all’altipiano murgico, dopo aver attraversato la passerella in legno ( l’unico ponte tibetano della Basilicata è a Castelsaraceno ( Potenza) sul torrente Gravina. E così intorno alle 11.00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Matera, è intervenuta, su richiesta degli operatori del 118, per soccorrere un uomo di 60 anni, di nazionalità portoghese,ma residente a Monaco ( Germania). Il turista , per cause da accertare, è caduto rovinosamente urtando il capo. I sanitari del servizio di emergenza urgenza gli hanno riscontrato un trauma cranico commotivo. L’uomo è stato trasportato dall’elisoccorso dei Vigili del Fuoco all’ospedale Madonna delle Grazie, dove è stato curato. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale e personale dell’ Ente Parco della Murgia Materana. Un episodio ricorrente che impone di monitorare, con personale in loco, gli accessi al percorso 406 , con la dovuta informazione verso quanti fanno quel percorso. Finora se ne è solo parlato…E’ l’anno buono per passare ai fatti? Chissà.