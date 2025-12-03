mercoledì, 3 Dicembre , 2025
Caccia ai telefonini nel carcere di Matera. L’Uspp impegnata contro l’illegalità

Franco Martina
Prevenire per evitare che prima o poi accadano fatti incresciosi. E così l’operazione condotta presso la casa circondariale di Matera, pur con qualche contrasto con ”la tensione all’interno ” dell’ istituto di pena , è stata portata a termine. L’*Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) ha ringraziato il personale .” La loro professionalità e il loro impegno – scrive l’Uspp nel comunicato-sono stati fondamentali per il successo dell’intervento e per il mantenimento della sicurezza all’interno del carcere.

**Oggetto: Operazione di servizio presso il Carcere di Matera**

Matera, [3dicembre 2025] – Questa mattina, alle prime ore dell’alba, il personale della Polizia Penitenziaria di Matera ha portato a termine un’importante operazione di servizio, finalizzata al contrasto dei mezzi di comunicazione illeciti all’interno dell’istituto penitenziario. L’operazione ha avuto un esito positivo, grazie alla dedizione e alla professionalità degli agenti coinvolti.

Durante le operazioni, si sono verificati contrasti dovuti alla crescente tensione correlata alla situazione interna del carcere. È fondamentale sottolineare che il possesso di telefonini da parte dei detenuti costituisce un reato grave e comporta rischi significativi per la sicurezza dell’istituto. Nonostante le resistenze da parte di alcuni detenuti, il personale di polizia penitenziaria ha dimostrato grande fermezza nel garantire l’ordine e la legalità.

A nome dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, desideriamo esprimere il nostro più sincero plauso a ogni membro del personale che ha contribuito a questa operazione. La loro professionalità e il loro impegno sono stati fondamentali per il successo dell’intervento e per il mantenimento della sicurezza all’interno del carcere.

Ribadiamo l’importanza di continuare a contrastare fermamente ogni forma di illegalità all’interno delle strutture penitenziarie, affinché venga preservata la sicurezza sia degli operatori di polizia che dei detenuti stessi.

*Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP)*

