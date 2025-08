C.T. “N. ANDRISANI” – MONTESCAGLIOSO (MT) – Bilancio della 55^ Ed. Giffoni Film Festival 2025

Il Cine – Teatro “Nicola Andrisani” di Montescaglioso, diretto da Nunzio Nicola Disabato, è presente da 20 anni al Giffoni Film Festival , il più importante nel panorama del cinema per ragazzi, kermesse che si svolge ininterrottamente a Giffoni Valle Piana (SA) dal 1971, giunta, nel 2025, alla sua 55^ edizione consecutiva. Il tema prescelto è stato “Becoming Human” (Diventare Umani). Alcuni numeri dell’edizione svoltasi dal 17 al 26 luglio 2025: 320 ospiti, 7 milioni di visualizzazioni su Facebook, 16 milioni su Instagram, 200 servizi TV, oltre 530 articoli e quasi 4.000 notizie online. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 5.000 giovani giurati provenienti da 30 Paesi di tutto il mondo, i quali hanno votato i vincitori, selezionati tra più di 2.500 opere internazionali, suddivisi nelle sezioni: ELEMENTS+6; ELEMENTS +10; GENERATOR +13; GENERATOR +16; GENERATOR +18, GEX DOC E PARENTAL EXPERIENCE.

Per quest’ultima edizione della rassegna “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’”, iniziata a novembre 2024 e conclusasi nel mese di aprile 2025, hanno partecipato in veste di giurati delle sezioni:

SEZIONE GENERATOR+13 : Nicla DI MARCO (Istituto “Giovanni Paolo II – D’Onofrio” di Salandra); Armando DI NAPOLI (I.C. di I Grado di Grottole); Salvatore MARRA (I.C. Quinto Orazio Flacco di Marconia); Greta MUTINATI (I.C. “Torraca” di Matera); Aurora SAMPOGNA (I.C. Stigliano); Francesca SANTARCANGELO (I. C. “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso); Francesca TORTORELLI (I.C. “N. Festa” di Matera); Margherita PORPORA (I. C. Miglionico); Elisabetta Pia CETERA (I.C. “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso).

SEZIONE GENERATOR +16 : Melissa MORAMARCO (Liceo Scientifico “Matteo Parisi” di Bernalda).

SEZIONE GENERATOR +18: Giorgia LAMMINO (Istituto Superiore “C. Levi” di Irsina); Sanya BONELLI (Istituto Superiore “E. Fermi” di Policoro-Nova Siri).

La rassegna ha avuto inizio lo scorso 17 luglio per concludersi sabato 26 luglio, dopo 10 giornate di intense attività sviluppatesi tra proiezioni di 130 opere tra lungometraggi e cortometraggi, oltre a laboratori e quotidiani incontri con personalità delle Istituzioni, spettacolo, cinema, musica, sport, cucina, social media, salute e politica. Tra gli intervenuti sul blu carpet giffonese nomi di notevole risalto come i registi Tim Burton, Paolo Sorrentino, Riccardo Milani, Antonio Manetti (Manetti Bros); Andrea Segre, Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri, Alessandro Celli; le attrici Ornella Muti, Valentina Lodovini, Ambra Angiolini, Virginia Raffaele, Marta Filippi, Denny Mendez, Irene Maiorino, Alissa Jung, Susy Del Giudice. Hanno partecipato gli attori Toni Servillo, Neri Marcorè, Luca Marinelli, Claudio Amendola, Edoardo Leo, Francesco Montanari, Matteo Branciamore, Edoardo Pesce, Giovanni Esposito, Francesco Gheghi, Andrea Arru, Nicolas Maupas, Samuele Carrino, Lillo Petrolo; Fabio Balsamo, Martina Tinnirello e Ciro Priello dei “The Jackal”; Massimiliano Rossi, Luca Laurenti, Herbert Ballerina, Max Angioni. E’ intervenuto il produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis; i cantanti Nek, Sal Da Vinci, Federica Carta, Benji e Fede, Big Mama, Luk3, Naska, Rocco Hunt, i Patagarri, Anna Castiglia, Clementino; le tiktoker Lisa Luchetta e Iris Di Domenico; il conduttore Paolo Bonolis (in videocollegamento); il divulgatore Vincenzo Schettini, il presidente onorario di Legambiente Ermete Realacci; il presidente INPS Gabriele Fava; l’AD di Medusa Film Giampaolo Letta; il presidente della Fondazione “Giulia Cecchettin” Gino Cecchettin; il commissario straordinario dell’ACI Tullio Del Sette.

Hanno, inoltre, partecipato agli eventi, tra gli altri, gli sportivi Bebe Vio; Elisa Di Francisca, Faouzi Ghoulam, Lorenzo Minotti, Christian Brocchi, Beppe Bergomi, Andrea Dovizioso; l’arbitro di serie A Fabio Maresca; i direttori Roberto Napoletano (Il Mattino); Italo Bocchino (Il Secolo d’Italia), il vicedirettore de “Il Messaggero” Guido Boffo; i giornalisti Giovanna Botteri, Corradino Mineo, Federico Quaranta, Francesco Giorgino; padre Enzo Fortunato; lo storico Marco Mondini; gli scrittori Antonio Scurati, Aurora Ruffino, Lello Marangio, i personaggi tv Chiara Maci, Pietro Orlandi; il co-presidente Task Force ONU sulla crisi del debito Paolo Gentiloni; Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno); Alessandra Locatelli (Ministro per la Disabilità); il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il deputato Piero De Luca; il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone; la presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI Barbara Floridia; il Segretario Generale CGIL Maurizio Landini.

Nella giornata conclusiva sono stati assegnati i riconoscimenti, i Gryphon Award, sulla base dei voti assegnati dai giovani e preparati giurati provenienti da numerosi Stati europei ed extraeuropei:

Gryphon Award per ELEMENTS +6: “Super Charlie” di Jon Holmberg (Svezia/Danimarca);

“Super Charlie” di Jon Holmberg (Svezia/Danimarca); ELEMENTS +10 : “Honey” di Natasha Arthy (Danimarca);

: “Honey” di Natasha Arthy (Danimarca); GENERATOR +13: “Wolfgang” di Javier Ruiz Caldera (Spagna);

“Wolfgang” di Javier Ruiz Caldera (Spagna); GENERATOR +16: “Isle Child” di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/U.S.A.);

“Isle Child” di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/U.S.A.); GENERATOR +18 : “Kneecap” di Rich Peppiatt (Irlanda/Regno Unito);

“Kneecap” di Rich Peppiatt (Irlanda/Regno Unito); GEX DOC : “Cutting Through Rocks” di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni (Iran/Paesi Bassi/U.S.A./Germania/Qatar/Cile/Canada);

: “Cutting Through Rocks” di Sara Khaki e Mohammadreza Eyni (Iran/Paesi Bassi/U.S.A./Germania/Qatar/Cile/Canada); Premio per la BEST CINEMATOGRAPHY (in memoria di Gaetano Del Mauro) è stato assegnato a “Promise I’ll Be Fine” di Katarina Gramatová (Slovacchia/Repubblica Ceca).

(in memoria di Gaetano Del Mauro) è stato assegnato a “Promise I’ll Be Fine” di Katarina Gramatová (Slovacchia/Repubblica Ceca). Per i Cortometraggi: ELEMENTS +3 : “The Goldfish” di Gisella Gobbi (Italia);

: “The Goldfish” di Gisella Gobbi (Italia); ELEMENTS +6 : “Carmen and the Wooden Spoon” di Carlos Gómez – Mira Sagrado (Spagna);

: “Carmen and the Wooden Spoon” di Carlos Gómez – Mira Sagrado (Spagna); ELEMENTS +10 : “Marta vuole giocare” di Valeria Gaudieri (Italia);

: “Marta vuole giocare” di Valeria Gaudieri (Italia); PARENTAL EXPERIENCE : “Worms (Vermi)” di Domenico Distilo (Italia).

I Premi Speciali assegnati per questa 55esima edizione del Giffoni Film Festival sono stati i seguenti: PREMIO Conai – miglior film ambientale: “My Penguin Friend” di David Schurmann (Brasile/Stati Uniti); Premio Acea: “No Place Like Home” di Valeria Gaudieri (Italia); Premio Lete: “Marta vuole giocare” (regia di Matteo Quarta, Italia); Premio Tommy Hilfiger: “The Secret Floor” di Norbert Lechner (Germania/Austria/Lussemburgo); Enel Special Award: “2Bird of a Different Feather” di Manohara (India); Terna Special Award: “Isle Child” di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/Stati Uniti).

Il Premio Cgs – Percorsi Creativi 2025, per Generator +13, è stato assegnato a “Felipe” di Federico Schmukler (Argentina/Spagna/Guatemala); per Generator +16, il Premio CGS a “Christy” di Brendan Canty (Irlanda/Regno Unito); Ecfa Award – Best European Film for Children (Elements +6) è stato assegnato a “Tales from the Magic Garden” di David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar e Jean-Claude Rozec (Repubblica Ceca/Slovacchia/Slovenia).

Come avvenuto in precedenti occasioni, la direzione del CINE-TEATRO “N. Andrisani”, ha voluto la partecipazione al festival dei ragazzi non vincitori del concorso che avevano sostenuto la selezione nei mesi scorsi, consentendo loro di trascorrere la giornata del 22 luglio al GFF e prendere parte all’evento dell’anno accompagnati dai genitori, docenti e dai rispettivi dirigenti scolastici, oltre che dagli chaperons Lucia Laterza e Michele Marchitelli. La direzione del Cine Teatro “N. Andrisani”, nelle persone del direttore Nunzio Nicola Disabato e del direttore artistico Giuseppe Disabato, è già impegnata nella prosecuzione del progetto “Vivere il Cinema tra sogno e realtà”, da svolgere nell’a.s. 2025 – 2026, iniziativa posta in essere da oltre un ventennio che, durante gli anni, ha permesso di ottenere significative soddisfazioni e consensi da parte di dirigenti scolastici, docenti e dai numerosi ragazzi fruitori degli istituti partecipanti di Matera e provincia.

La manifestazione cinematografica di qualità per ragazzi “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’” è nata nel 1999, da un’idea del titolare del CINE-TEATRO “N. Andrisani”, Nunzio Nicola DISABATO e del direttore artistico Giuseppe DISABATO, abbinata al concorso GIFFONI FILM FESTIVAL.

L’intero percorso formativo è suddiviso in varie fasi:

Selezione dei film da proporre e relativo calendario di programmazione: dopo un’attenta e accurata selezione di titoli proposti dall’AGISCUOLA, si scelgono 3 o più lungometraggi per ogni sezione, con diverse tematiche (drammatico, sociale, storico, attualità, commedia, cartoon, ecc.) al fine di stimolare il pubblico giovanile alla visione filmica dal punto di vista creativo, culturale, morale e sociale; Si svolge, durante l’anno scolastico (da novembre ad aprile), in orario curriculare, presso il CINE-TEATRO “N. Andrisani” sito in Montescaglioso ed è organizzata dall’Associazione Culturale “CINECREANDO” di DISABATO Nunzio Nicola e conta il patrocinio gratuito dell’AGISCUOLA, del Ministero della Pubblica Istruzione, del MIUR e del GIFFONI EXPERIENCE, coordinata dal direttore artistico, Giuseppe DISABATO. E’ dedicata al pubblico di giovani studenti provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado dell’intera provincia di Matera di età compresa tra i 3 e i 18 anni, articolata in più sezioni e suddivisa per fasce di età (Scuole Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di I e II grado). Il progetto nasce dalla volontà di dar voce ai ragazzi coinvolti, facendoli riflettere e scoprendo il cinema in modo nuovo, un cinema che può aiutare ad aprire gli occhi sul mondo e consentire una crescita. Altro obiettivo dell’iniziativa, certamente non di secondaria importanza, è quello di sviluppare nei ragazzi atteggiamenti e abilità in grado di contribuire alla formazione del carattere individuale, del senso critico e di riappropriarsi degli spazi esterni, attraverso la partecipazione alle attività culturali ed educative proposte. Alla fine di ogni singola proiezione segue il momento più importante della giornata, ovvero quello del confronto con interventi, discussioni, approfondimenti e dibattiti tra alunni, docenti e la moderatrice di sala, e/o rappresentante AGISCUOLA. Per partecipare al concorso i ragazzi, dopo aver visionato i tre film proposti durante l’anno scolastico, producono degli elaborati ovvero le proprie recensioni critiche. Gli insegnanti effettuano presso ogni singolo plesso la pre-selezione dell’alunno/a rappresentante il proprio istituto, autore dei migliori elaborati, il quale partecipa alla selezione finale che si svolge presso il CINE-TEATRO N. Andrisani. I docenti nella scelta del proprio candidato considerano tanti aspetti, quali: proprietà di linguaggio, spigliatezza, partecipazione attiva con interventi durante i dibattiti in sala, autonomia e senso critico, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di dialogo e di socializzazione, aver effettuato esperienze indipendenti al di fuori dell’ambito familiare e scolastico (campi estivi, scout, ecc.) Selezione finale: presieduta da un’attenta giuria composta da esperti AGISCUOLA, da delegati del GIFFONI EXPERIENCE e da docenti di madrelingua inglese, esamina i vari alunni, decretando così per le varie sezioni, i vincitori che rappresenteranno in veste di giurati, la Basilicata al rinomato Festival Internazionale del Cinema per ragazzi ovvero il GIFFONI FILM FESTIVAL. Fase finale: come premio principale è concessa la possibilità, ogni anno, per circa 15 ragazzi lucani nonchè giurati, vincitori della rassegna “VIVERE IL CINEMA TRA SOGNO E REALTA’ ”, la partecipazione attiva, nel mese di luglio, a tutte le attività proposte dal Giffoni FILM FESTIVAL, per la durata di circa 12 giorni. Visionando prime e anteprime, incontri con i talent, forum, dibattiti, laboratori: una vera full immersion nel fantastico mondo del cinema.

Il premio secondario, invece, è dato a tutti gli altri studenti che non sono riusciti ad aggiudicarsi il posto da giurati, ma che vivono ugualmente una giornata tipo del Festival, avendo modo anche loro di interagire con i tantissimi giurati internazionali, di intervistare le star del mondo dello spettacolo, e assaporare quanto di cinematografico, creativo, musicale e letterario, Giffoni offre ai piccoli giurati.

Un ringraziamento speciale va alla responsabile team giurie Natasha De Rosa; al Direttore artistico del festival Claudio Gubitosi, al Direttore generale Jacopo Gubitosi e ai partner AGI SCUOLA, MIC, MiM, Lucana Film Commission, all’Ufficio Scolastico regionale di Basilicata e all’associazione culturale “CineCreando”.