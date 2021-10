Eravamo rimasti al lontano 2019, anno in cui era stato rinnovato il direttivo ma anche ultimo anno di spensieratezza pre-covid che ci aveva permesso un momento di convivialità tra cibo e balli con tutti i soci del CRAMM .(Circolo Ricreativo Aziendale Municipale Matera).

Dal 2020 ad oggi, infatti, il pranzo sociale era stato più volte organizzato e annullato a causa della sopraggiunta emergenza sanitaria. Fino a ieri, 29 ottobre, quando finalmente un applauso liberatorio ha dato il via, presso la sala ricevimenti della Masseria del Parco, al pranzo sociale e alla ritrovata (seppur con tutte le regole del caso) convivialità.

Il C.R.A.A.M del Comune di Matera ha una lunga storia fatta di ricordi, di gite, di sorrisi, di colleghi, di iniziative di pranzi, che si susseguono, anno dopo anno dal 1992 e che quest’anno ha confermato, ancora una volta, un’ampia partecipazione con la presenza di centodieci dipendenti.



L’incontro è stato anche l’occasione per il rinnovo del nuovo direttivo composto da undici membri oltre il presidente eletti tra i soci. La novità, rispetto agli scorsi anni è stata la massiccia presenza di candidati e pertanto si è proceduto a vere e proprie votazioni con tanto di urna, schede elettorali e preferenze.

Una bella dimostrazione di voglia di partecipazione attiva che ha portato ad eleggere il nuovo organo tra “chi entra, chi esce e chi resta” formato da, Anna Stella, Presidente, Luciano Camassa, Anna Giammetta, Nunzio Paolicelli, Mimmo Popolizio, Marianna Genco, Michele Abbatino, Ettore Stella, Belisario Cifarelli, Maria Barbaro, Giuseppe Campi, Michele Spada.

Il nuovo direttivo si insedierà nel 2022, anno in cui il C.R.A.M.M taglierà anche una tappa importante dei 30 anni di attività. Intanto per i prossimi mesi di novembre e dicembre sono già previste due iniziative: una escursione nella città di Matera o nel parco della murgia materana e una gita di un giorno (ancora da definire) tra presepi, luminarie e mercatini di natale per respirare l’atmosfera natalizia tra colleghi di lavoro al di fuori degli uffici comunali.