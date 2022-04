Quella ”C” sta per tante cose e a Ruvo di Puglia ( Bari) venerdì 8 aprile sarà l’occasione di incontro e per un percorso insieme che legherà la memoria, le esperienze di Campo 65 (in Italia e all’estero) con quanti – a cominciare dai giovani- che sono invitati a raccogliere l’eredità di quanti tra sacrifici e a costo della propria vita ci hanno consentito di vivere quasi 70 anni di pace. Un bene prezioso che i conflitti mondiali, a cominciare da quello in corso in Ucraina, rischia di vanificare. Serve la pace, ma non vediamo attenzione e volontà giuste per ottenerla. Troppi interessi e strategie internazionali, sopratutto economiche, che rischiano di portare alle estreme conseguenze. Campo 65 è l’esempio di quello che è stato e che non si deve ripetere. Se ne parlerà a Palazzo Caputi-Museo del Libro con gli interventi di Domenico Bolognese, presidente dell’Associazione Campo 65, con Piero Castoro, docente e attivista e Giuliano De Felice docente dell’Università di Bari.

Non è finita. Sabato 9 aprile ad Altamura, presso il monastero del Soccorso Gal, è in programma una serata di incontri e animazione, promossa da Amnesty International sul tema ” Io mi attivo. Evento solidale in occasione della settimana gialla 2022”. Due appuntamenti di partecipazione, democrazia, liberta e Resistenza.