L’anno che sta per lasciarci e del quale nessuno avrebbe immaginato l’azione devastante sul piano sociale, sanitario ed economico, tranne gli strateghi dell’economia e dell’affarismo mondiale che hanno e continuano a utilizzare a proprio vantaggio l’epidemia da virus a corona, sarà ricordato per il confinamento domiciliare, il cambio di abitudini, le zone a movimento limitato, gli auspici e le polemiche sui vaccini, le occasioni mancate e quelle forzate. E Matera, che è riuscita a vivere appena in tempo l’anno da capitale europea della Cultura, è rimasta in mezzo al guado sperando che le cose cambino. Ma senza programmi, organizzazioni e cambi di passo non si va da nessuna a parte, e nè sono bastati le tappe del giro ciclistico d’Italia o le attese per il film di James Bond per dire che l’economia cambierà. Serve rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Nessuno regala nulla, tanto più che è calata la qualità dei servizi e si continua a far finta di nulla o quasi sugli scempi ambientali dei cantieri nel parco della Murgia. Una eredità di Matera 2019, che ci saremmo volentieri risparmiati. Antonio Serravezza che per alcuni è un rompiscatole nato, che ha denunciato periodicamente quello che non va e tutto il suo amore per la Città dei Sassi. E lo fa augurando un buon 2021 di speranza e di ripresa. In alto i calici…con spumante italiano



GLI AUGURI DI SERRAVEZZA

Auguri di Fine Anno nell’ultimo articolo del nostro blog del 2020, l’anno più strano ed incredibile che le generazioni nate nel dopoguerra abbia mai vissuto.

Ci è sembrato di vivere la trama di un film di fantascienza ed invece era la vita reale.

E’ tempo di bilanci per l’anno che sta terminando e di grandi aspettative per quello che verrà, con gli immancabili buoni propositi futuri e qualche rimpianto per i dodici mesi che volgono al termine.

In questa occasione qualche spunto per riflettere o per ritrovare l’ottimismo perduto può rendere il proprio augurio unico e memorabile.

Augurare un Capodanno 2021 può rappresentare l’occasione ideale per far capire a tutti i materani quanto davvero dobbiamo impegnarci per un nuovo avvio di ciò che avevamo già iniziato e che di colpo si è fermato. L’augurio deve essere uno strumento ideale per far capire a tutta la città quanto sia fermo e forte il bue che ci rappresenta e che sarà un nuovo inizio che rappresenta sempre l’arrivo di nuove opportunità. Un momento di cambiamento che può essere festeggiato a dovere.

E’ un Capodanno necessariamente diverso, perché l’emergenza Coronavirus ha avuto ripercussioni significative a livello sanitario, sociale, economico, culturale, artistico.

Per questo motivo voglio mandare un messaggio di speranza e di condivisione per un anno migliore, che riesca a concedere a tutti noi un po’ di serenità.