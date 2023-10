By, by Sabrina Pulvirenti! A breve la nomina alla ASL di Frosinone!

Se ne parlava da tempo. Ora sembra che sia giunto il momento per Sabrina Pulvirenti, la DG dell’ASM di Matera, nonchè Commissaria del Crob di Rionero, di tornare nel lazio. E’ ill sito on line LaCronaca24.it a parlarne in un articolo di oggi nel quale si legge che (https://www.lacronaca24.it/lacronaca24/news/2023/10/09/frosinone-asl-pronto-latto-per-la-nomina-del-nuovo-manager-e-sabrina-pulvirenti) “Oggi il Presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della sua visita all’ospedale Parodi Delfino di Colleferro per l’inaugurazione del reparto di Ortopedia dopo la ristrutturazione, ha dichiarato che “La nomina del nuovo manager della Asl di Frosinone è questione di giorni, se non di ore. È solo una questione burocratica. Il profilo è stato già individuato”. Il profilo è stato individuato con certezza il 14 settembre scorso quando il Presidente della Regione Lazio ha dato mandato, alle strutture regionali competenti, di predisporre gli atti necessari per la nomina del Dott.ssa Sabrina Pulvirenti in qualità di Commissario della Asl di Frosinone. Dunque è pronto l’atto, che verrà sottoscritto dal Presidente Rocca a breve, per la nomina del Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone nella persona della Dottoressa Sabrina Pulvirenti, che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.”

