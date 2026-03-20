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Cronaca

Buttafuoco ha ragione. Nessuna discriminazione alla Biennale. Matera 2026 una opportunità

Franco Martina
Di Franco Martina

Artisti e scienziati devono avere libertà di pensiero e di movimento, anche se i loro Paesi sono in guerra.Anzi la loro circolazione può contribuire a gettare ponti di pace, visto che le Nazioni guerrafondaie nei conflitti in corso in Medioriente (Gaza, Cisgiordania, Libano), Europa (Ucraina), Asia ( Iran, Afghanistan e Pakistan) per citare i maggiori, non hanno mostrato in concreto di dar spazio alle trattative. E allora la presa di posizione del presidente della Biennale di Venezia, Pierangelo Buttafuoco, che ha previsto la partecipazione di artisti russi e di un padiglione dedicato, scatenando le ire del ministro della cultura Alessandro Giuli, va sostenuta. Gianni Maragno sostiene quella posizione dall’osservatorio di Matera, che dal 20 marzo parte con l’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo.

LE RIFLESSIONI DI Gianni Maragno
La scelta di Buttafuoco alla Biennale di Venezia di accogliere anche artisti russi non è un dettaglio amministrativo: è un atto di coraggio culturale in un’epoca in cui la paura di essere fraintesi paralizza tutto. Significa ribadire che l’arte non è un campo minato da bonificare, ma un territorio che per sua natura resta neutrale, aperto, permeabile. Chi pretende di trasformarla in un’estensione del fronte bellico dimostra di non aver capito né l’arte né la guerra. E qui sta il paradosso: Buttafuoco, nonostante un cognome che evoca scintille e combustioni, non getta benzina sul fuoco delle tensioni globali. Fa l’esatto contrario. Spegne, raffredda, disinnesca. Ricorda a tutti che confondere un artista con il governo del suo Paese è un errore grossolano, figlio di un clima isterico che non distingue più tra responsabilità individuali e colpe collettive. Possibile che questo non riesca a entrare nella testa di chi continua a invocare boicottaggi come se fossero soluzioni morali? Possibile che non si comprenda che isolare la cultura significa amputare uno dei pochi canali rimasti per dialogare, capire, respirare? Il mondo è già abbastanza deformato da conflitti e propaganda. Abbiamo un bisogno vitale di normalità, di ossigeno, di spazi dove l’umano possa tornare a parlare all’umano senza passare per il filtro della geopolitica. L’arte serve esattamente a questo. E chi la difende come spazio neutrale non sta prendendo posizione per qualcuno: sta prendendo posizione

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