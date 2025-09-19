venerdì, 19 Settembre , 2025
Bus turistici in centro. Un pezzo…. in piazza Matteotti, soluzione mancata

Franco Martina
A ripeterlo fino alla noia è Giovanni Ricciardi, guida turistica materana, che abbiamo incontrato all’incrocio di via Aldo Moro dove arrivano e ripartono nei diversi sensi di marcia i bus turistici. E’ una soluzione precaria e non sappiamo ancora per quanto tempo( un anno, due ?) terminerà in attesa che il nodo del terminal bus, il rapporto con il piano del traffico e le esigenze dell’accoglienza turistica trovino risposte concrete e funzionali. Ricciardi allarga le braccia e ripete che la realizzazione di uno spazio interno in piazza Matteotti, laddove prima dell’avvio del cantiere della piazza Intergenerazionale arrivavano e ripartivano gli autobus, avrebbe consentito di rendere funzionali l’arrivo e le partenze dei turisti e di evitare, come accade in via Aldo Moro, che al capolinea dei bus urbani (all’altezza del bar Base) si fermino anche quelli extraurbani.

” E anche in prospettiva -dice Ricciardi- quella soluzione dai costi irrisori avrebbe consentito ai turisti di raggiungere subito il centro, evitando l’attraversamento dell’incrocio di via Aldo Moro. Spero che l’Amministrazione comunale affronti con decisione e in tempi contenuti la questione, visto che i turisti arrivano tutto l’anno e in caso di maltempo hanno bisogno di spazi dove ripararsi. E a proposito ricordo che in via Don Luigi Sturzo, in un’area che impropriamente è definita terminal bus i viaggiatori continuano a stare all’aria aperta. Anche su questo aspetto e problema non si sa nulla. Ci sono i bagni, ma il box biglietteria continua a restare chiuso. Chi e cosa si aspetta? I servizi di accoglienza al turismo devono essere concreti e funzionali ne va dell’immagine della città. A Bari hanno realizzato un terminal degno di tal nome. E Matera?”. L’interrogativo resta. Si attendono i fatti, dopo le tante interlocuzioni con la Regione, e non solo, per esempio, ma finora quelle carenze segnalate restano tutte, passando da una Amministrazione comunale all’altra.

