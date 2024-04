Bus turistici da ingorgo in via Aldo Moro. Qualcosa va fatto

Lo incontriamo aldilà di piazza Matteotti, che ospita il cantiere di quello che sarà il parco intergenerazionale, e Giovanni Ricciardi, guida turistica professionistica, che all’efficienza dei servizi ci tiene, eccome, continua a scuotere la testa sui disagi a cui vanno incontro quotidianamente i turisti. Via Aldo Moro, via La Malfa e dintorni, sono lo specchio della precarietà e degli intasamenti di quelle arterie per l’arrivo dei bus da ogni dove. A Giovanni viene voglia di urlare : ” Ridateci piazza Matteotti!”.



Ma non è possibile. Lo spazio bus verrà… quando sarà disponibile l’area della scuola media Torraca, che da via Aldo Moro dovrebbe traslocare in via delle Nazioni Unite. Luogo poco felice, per la viabilità.Ma lì, nel sito che ospitava la centrale del latte, i lavori non sono ancora partiti, nonostante l’affissione del cartello di cantiere. E allora ritorniamo ai bus turistici aldilà di piazza Matteotti e al problema che rappresenta l’arrivo di un grande numero di mezzi, soprattutto ora che le gite scolastiche sono in aumento. Soluzioni? Giovanni giudica contraddittorio quanto accade in via Ugo La Malfa dove la fermata è riservata solo ai bus di Sita Sud e ci indica orari e cartelli, con la rimozione forzata nel caso di violazioni.



” Gli autobus turistici invece, che sono molti di più- afferma Ricciardi – che sono molti di più e arrivano di continuo in via Aldo Moro, potrebbero utilizzare gli stessi spazi riservati a Sita Sud in via Ugo La Malfa, almeno per tamponare una situazione che ritengo diventerà una emergenza per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio.



C’è un cartello in via Aldo Moro, dove dovrebbero arrivare gli autobus turistici, ma giungono anche Sita, Liscio, Smaldone, quelli per l’aeroporto di Bari e le navette per il trasporto bagagli. E ‘ un delirio. Possibile che nessuno se ne accorge. Non è una buona immagine per la città…”. Suggerimenti che giriamo all’Amministrazione comunale per le valutazione , visto che la conclusione del cantiere per il parco intergenerazionale non è dietro l’angolo e nemmeno quello per il trasferimento della media Torraca. Ne riparliamo dopo la campagna elettorale per le regionali, mentre Giovanni ricorda gli spazi bus di piazza Matteotti…



GLI INGORGHI DI ALTRE GIORNATE