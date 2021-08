Qualcuno, forse, avrà da ridire che gli orari per le corse aggiuntive di bus da e per l’aeroporto di Bari e la stazione di Trenitalia di Ferrandina-Matera siano stati apposti sul tronco di un albero, con un ampio giro di nastro adesivo, ma finalmente i passeggeri possono leggere sul posto a che ora partire e quale sia il prezzo del biglietto. Una opportunità che si aggiunge a quello di altri vettori che transitano in zona e che hanno affisso sulla palina gli orari del caso. Si poteva fare prima e meglio? Ne abbiamo parlato in altri servizi e un pizzico di comunicazione in più fatta per tempo avrebbe fatto emergere meriti e problematiche.



Il servizio,intanto, è avviato nonostante ritardi, ricorsi e il rammarico di non aver potuto lavorare con calma e in sinergia tra tutti i soggetti preposti a garantire a Matera collegamenti decenti per tutto l’anno, come deve essere per una città a forte vocazione turistica. Il servizio, ricordiamo, è garantito fino al 30 novembre. Poi. I ”si dice” dovrebbero annunciare una proroga. Per cui toccherà al fattivo assessore comunale alla mobilità Raffaele Tantone, che preferisce lavorare in silenzio e a cose fatte, (con tutti i limiti di questo tipo di scelta) mettersi al volante del prossimo bus fino a capolinea…