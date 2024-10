Bus Matera – Aeroporto Bari nuove corse e orari da lunedì 7 ottobre

A comunicarlo è il Consorzio Trasporti Aziende Basilicata ( Cotrab) sul sito web https://www.cotrab.it/navette-matera-aeroporto-bari/. Si comunica – riporta il sito del Cotrab-alla gentile clientela che a partire da lunedì 7 ottobre 2024 gli orari delle navette per l’aeroporto di Bari-Karol Wojtyla seguiranno il seguente orario ed, inoltre, la corsa proveniente da Nova Siri Stazione FS effettuerà ulteriore fermata a Miglionico ex Macello. La nuova coppia di corse per Bari è stata meglio bilanciata, nelle ore serali, dove era stato segnalato un ”vuoto” oggettivo, in relazione all’arrivo soprattutto di voli dalle maggiori rotte nazionali.