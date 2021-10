Che si sia pensato e attivata una linea bus , affidata al Cotrab, per un itinerario della cultura che dalla Melfi federiciana alla Venosa oraziana, passando anche da Rapolla, Lavello e Palazzo san Gervasio, arriva fino alla Città dei Sassi, Matera, capitale europea della cultura 2019, è senz’altro una buona intuizione ma che resta a metà e pertanto va completata. E questo per due motivi. Il primo che una visita a Matera, sia pure frettolosa, non può essere liquidata in una mattinata e l’altra è perchè dalla Città dei Sassi, vetrina della Basilicata per il turismo internazionale, ci possono essere turisti – e ne siamo testimoni per averlo sentito presso il Basilicata open space della Apt e attraverso le guide autorizzate- che vorrebbero recarsi nel Melfese e nel Vulture per visitare quei luoghi, utilizzando mezzi a costi contenuti.



E allora, fase di avvio a parte, chiediamo alla Regione di attivarsi nelle sue articolazioni per favorire questo percorso. Una esigenza avvertita a Matera nel 2019 con richieste per raggiungere, per esempio, Pietrapertosa e Castelmezzano e l’attrattore del ” Volo dell’Angelo”, il Pollino o il Lagonegrese e altri luoghi suggestivi della nostra Basilicata. I sindaci, nel corso di un incontro dell’Anci, avevano chiesto corse comprensoriali – a valle – per favorire l’arrivo di turisti, impegnandosi a mettere a disposizione gli scuola bus. Una proposta a costi contenuti. Non se ne fece nulla. Ma non è mai troppo tardi, come ricordava nella sua celebre trasmissione in tv il maestro Alberto Manzi.