Gli esercizi commerciali che volessero essere inseriti nell’elenco delle attività in cui è possibile spendere il buono per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità in favore delle persone in difficoltà per l’emergenza coronavirus, possono inviare una e-mail ad uno degli indirizzi dei partner che affiancano il Comune nell’erogazione del contributo:

caritasmatera@hotmail.com ; fondazionelucanaantiusura@legalmail.it; donangelotataranni@gmail.com.

E’ possibile contattare le associazioni anche telefonicamente allo 0835 330060 (Caritas), 0835 314616 (Fondazione antiusura)”.

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Matera, Marilena Antonicelli, che aggiunge: “Per evitare la polverizzazione degli scontrini, per ridurre gli spostamenti e gli assembramenti davanti agli esercizi commerciali, sarebbe comunque opportuno che i cittadini scelgano un unico unico punto vendita tra quelli accreditati, preferibilmente quello più vicino alla propria abitazione, per spendere interamente il proprio buono spesa”.