Il Comune di Matera rende noto che per la presentazione delle domande per i “buoni spesa” da assegnare con le risorse rivenienti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020, è formalmente fissato il termine di scadenza delle ore 12,30 del giorno 22 aprile 2020.

“Abbiamo ritenuto – spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Marilena Antonicelli – di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande, per poter procedere alla valutazione complessiva delle istanze che sono pervenute e per valutare l’impatto di un eventuale intervento comunale per far fronte alle esigenze dei cittadini. Gli uffici stanno continuando l’erogazione dei bonus dando priorità alle famiglie senza alcun reddito. In una fase successiva si procederà a dar corso, con i fondi residui ai nuclei familiari che dispongono di un reddito insufficiente per il soddisfacimento dei bisogni essenziali”.

Al momento sono oltre 2500 le domande presentate.

Il modulo (Allegato 1) è reperibile sul sito internet del Comune di Matera, nella sezione Buoni Spesa (http://www.comune.mt.it/buoni-spesa) in cui sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti formulate dai cittadini per informare in maniera rapida gli interessati sulle procedure in atto.

Il modulo di domanda debitamente compilato dovrà essere inviato tramite e-mail al seguente indirizzo: buonispesamatera@comune.mt.it.