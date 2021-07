Era ora, con i vaccini, liberarsi della mascherina e allentare la morsa dei controlli e delle buone pratiche anticovid. Ma c’è il rovescio della medaglia con la ripresa dei flussi turistici (un bene per l’economia del BelPaese e di Matera) che ha segnato una ripresa dei contagi legati alle varianti del virus. Come ne usciamo? Ma facendo rispettare le regole antiassembramento e di buon senso. Antonio Serravezza invita tutti a fare la propria parte: dal negozio alle stradine dei rioni Sassi, dove i rischi aumentano. Evitiamo le impennate dello scorso anno con i contagi che misero a rischio le terapie intensive, tanto più che a settembre riprende la scuola e i ragazzi torneranno in classe. Nel frattempo buone vacanze e, ricordate, che le varianti covid viaggiano per conto proprio…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Pochi giorni a domenica primo agosto, il mese tradizionalmente dedicato alle ferie.

A Matera già si è visto un aumento delle presenze sia di turisti italiani che stranieri, maggiormente provenienti dai paesi del vecchio continente. Attenzione però perché siamo arrivati in un momento delicato, di recrudescenza della pandemia, con il numero dei contagi in deciso aumento, soprattutto per la variante Delta.

Molti gli italiani che hanno deciso di partire ma dovranno fare attenzione perché, da venerdì 6 agosto, scatterà anche l’obbligo del ‘green pass’ per alcuni luoghi al chiuso guardando con attenzione ai numeri di casi positivi nelle regioni in cui sono diretti per le sospirate vacanze.

Chi ha deciso di restare nella capitale europea della cultura dovrà fare i conti sia per il caldo che per evitare luoghi troppi affollati dove si dovrà obbligatoriamente mantenere la mascherina anche all’aperto anche se cancellato dal governo a fine giugno scorso. Evitiamo, com’è già successo in alcune località turistiche del sud Italia diventate zone rosse per alcuni focolai improvvisi. Questi giorni, a Matera, ci sono molti turisti stranieri che girano in gruppi organizzati provenienti dalle regioni limitrofe anche con escursioni organizzate dalle compagnie marittime che fanno sosta nei porti di Bari e Taranto. È vero che all’aperto non è obbligatoria la mascherina ma girando tra le strette vie dei Sassi per forza di cose camminano ammassati dimenticando il problema Covid. I nostri esercenti dovranno far rispettare le distanze e gli obblighi necessari per non creare trasmissioni di pandemia. Non tutti sono vaccinati ne sappiamo se utilizzano le semplici norme igieniche necessarie. Aiutiamo la nostra città a restare bianca con intelligenza e cortesia.

Nella foto di Filippo Bonamassa turisti in visita nei Sassi.