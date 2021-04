C’è poco da ridere. Ma quando si ha a che fare con il problema quotidiano degli escrementi dei piccioni, che hanno cominciato a imbrattare la volta appena restaurata dell’ingresso del Conservatorio musicale ” E.R Duni”, e allora si mette mano alla tasca . E si provvede d’ufficio collocando una rete a maglie strette, che da lontano non si vede, e con una sequenza di dissuasori sulla cancellata. Risultato efficace e questione risolta. Merito del direttore Saverio Vizziello, che in passato aveva raccolto non poche lamentele da docenti, allievi e dal pubblico che accedeva all’Auditorium. Quanto ai piccioni ora si sono stimati altrove…Nella piazza sono di casa, insieme a falchi grillai, rondini, passeri e altre specie di volatili. Un concerto di suoni, segnati da voli circolari sul pentagramma dell’aria e da quella celebre composizione, che è ”Gli Uccelli” di Ottorino Respighi. Al maestro Vizziello e all’orchestra del Conservatorio l’invito a cimentarsi sulle note dei flauti…La primavera, del resto, pare arrivata.