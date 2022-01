Lo avevamo anticipato ieri,https://giornalemio.it/cronaca/casello-ferroviario-con-i-colori-del-passato/, apprezzando l’azione di recupero avviata con il ripristino dei colori del passato sulla facciata del ” Casello 75”. A conferma che l’intervento su quel manufatto ex Fal ( e prima ancora Fcl) in via Rosselli è un esempio di buone pratiche, nel valorizzare fabbricati , che hanno segnato la storia dei trasporti della Città dei Sassi. Un intervento che è di stimolo per altri edifici ”identitari” per i quali vanno rispettati architettura, colore e funzione. E merito, per aver intrapresa questa strada, va al direttore dei lavori ingegner Giovanni Scarola che in passato aveva proposto – ma inascoltato- il recupero della stazione di servizio ex Agip di via Annunziatella. L’intervento di via Rosselli riguarda la “manutenzione straordinaria e la sistemazione esterna dell’area pergolato e del ‘ Casello 75” e il ripristino del colore storico dell’edificio”. Aspetto importante è l’ autorizzazione della Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata , che ha approvato la richiesta della committenza Rosalia Dilena. I lavori, che si concluderanno a marzo prossimo, vengono eseguiti da ” Interni d’eccellenza” , di Paolo Gnurlantino per attuare il progetto architettonico realizzato dall’ing. Giovanni Scarola e dall’arch. Anna Labbattaglia. Nella foto del servizio il nuovo look del casello ferroviario, per un itinerario della memoria che ricorda l’area dell’ex passaggio a livello di via Annunziatella, soppresso negli anni Settanta con i lavori di interramento della linea urbana delle ex ferrovie calabro lucane.

L’IMMAGINE DEL VECCHIO CASELLO DAL LIBRO ” ROSARIO GENOVESE fotografo” ANTEZZA EDITORE