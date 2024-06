Buone pratiche. Ad Altamura avviso per commissione toponomastica

Quando ci si affida ad esperti, che hanno la memoria storica di città e luoghi la intitolazione di una strada, di una piazza non incappa negli errori di sovrapposizioni o di scelte che alla lunga destano perplessità o, addirittura, doppioni come accaduto a Matera nel recente passato con l’attribuzione del nome di una stessa strada in una nuova lottizzazione al rione San Pardo, pur in presenza dello stesso(quello di una pianta autoctona) al borgo Timmari. Un bel rompicapo per il portalettere… Ad Altamura, e fanno bene, hanno pubblicato un avviso per la nomina dei componenti esterni della commissione toponomastica. Ci attendiamo che il buon ‘’Ciccillo’’, che riposa in quel di Lamalunga, sia tra le scelte della prossima commissione, vista la notorietà che ha nel mondo l’illustre predecessore.



Individuazione componenti esterni Commissione Toponomastica.

Si informa che è stato pubblicato l’avviso pubblico per avviare l’iter procedurale relativo alla nomina dei Componenti esterni della Commissione Toponomastica, ai sensi dell’art 8 del regolamento.

La Commissione Toponomastica resta in carica per l’intera durata del mandato del sindaco ed è composta dalla seguente compagine:

1. Sindaco, nella qualità di presidente;

2. n. 4 Consiglieri Comunali (di cui 2 espressione della Maggioranza e 2 espressione della Minoranza scelti all’interno dei gruppi consiliari) nella qualità di componenti interni;

3. n. 4 componenti esperti (scelti in base alle esperienze professionali, all’impegno culturale e alle conoscenze storiche e sociali del territorio), nella qualità di componenti esterni.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco. I componenti saranno scelti tra i candidati in possesso dei curricula di maggiore affidabilità culturale e professionale e non è prevista alcuna forma di rimborso o componenti della Commissione. Il procedimento regolato dal presente avviso ha natura meramente esplorativa e non costituisce procedura concorsuale.

Sul sito istituzionale è pubblicato l’avviso e la modalità di presentazione della domanda, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1 luglio 2024.

https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3314-avviso-pubblico-individuazione-componenti-esterni-commissione-toponomastica

Proteggiamoci dal caldo: 10 regole per l’estate in sicurezza.

Il Ministero della Salute comunica che è stata ripresa la fase operativa e la pubblicazione sul portale ministeriale dei bollettini per l’estate 2024.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

A tal proposito pubblichiamo 10 semplici regole per un’estate in sicurezza, diramate dal Ministero della Salute e disponibili anche sul nostro sito istituzionale. https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/avvisi-ai-cittadini/item/3313-proteggiamoci-dal-caldo-10-regole-per-l-estate-in-sicurezza

20 giugno 2024