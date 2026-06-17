Buone notizie. Regione proroga al 31 dicembre 2026 servizio trasporto urbano a Matera

A comunicarlo il segretario provinciale della Fast- Confsal territoriale Giuseppe Carlucci, che lo ha appreso nel corso di una interlocuzione con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Pasquale Pepe. In sintesi l’azienda concessionaria Miccolis non interromperà il servizio, che proseguirà fino alla fine dell’anno mantenendo l’attuale forza lavoro. Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, dovrà notificare all’azienda quanto deciso dalla Regione e, di conseguenza, interrompere le procedure di licenziamento collettivo avviate. Altri sei mesi per definire una volta per tutte quella ”ingarbugliata” situazione- come la definisce Carlucci del bando Tpl per Matera- per il quale ci sono stati ricorsi del Comune e un ordine del giorno del consiglio comunale



LA NOTA DELLA FAST- CONFSAL

La scrivente Segreteria Provinciale di Matera della Fast-Confsal a seguito di interlocuzione con l’Assessore Regionale di Basilicata alle infrastrutture e mobilità, Pasquale Pepe, ha appreso che lo stesso Assessore ha trasmesso al Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, la proroga ufficiale del Trasporto Pubblico Locale di Matera, gestito dalla Miccolis S.P.A, al 31 dicembre 2026, in luogo del 1 luglio 2026. A sua volta il Sindaco la trasmetterà alla Miccolis affinché la stessa potrà interrompere la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 di n. 68 dipendenti della categoria operai ed impiegati operanti nell’appalto in favore di Regione Basilicata ( in prosieguo, anche la “Committente”) avente ad oggetto il servizio di TPL su gomma nell’ambito del cosiddetto ” Lotto n. 5 del Comune di Matera ( Regione Basilicata) avviata in data 13/04/2026 e concordata con le Organizzazioni Sindacali di categoria in data 26/05/2026. La suddetta notizia darà un sospiro di sollievo alle 68 famiglie interessate, nel frattempo che si risolva questa annosa e ingarbugliata vicenda sul bando di gara del Tpl di Matera.

Il Segretario Provinciale Fast- Confsal di Matera Carlucci Giuseppe.

