Buone notizie da Grassano sul fronte covid19. A fornirle è il primo cittadino che, in un video diffuso poco fa sul profilo facebook del Comune, ha comunicato di avere appena appreso dall’ASM che due dei 12 positivi di questa comunità sono risultati negativi ad un nuovo tampone e così anche i componenti dei rispettivi nuclei familiari che tornano ad essere “liberi” come dice compiaciuto il Sindaco Filippo Luberto.

Tutti negativi, inoltre, rende noto ancora Luberto sono stati i tamponi effettuati nella giornata di ieri e processati oggi relativi ai volontari delle due associazioni di protezione civile locali che possono tornare ad essere operative.

Un risultato di “grande gioia per me e per tutta la comunità di Grassano” ha detto il Sindaco che è però tornato a raccomandare ai propri concittadini di attenersi alle regole del distanziamento e dell’uso della mascherina.