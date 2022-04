Un pensiero gentile maturato al terzo tentativo e con la sorpresa giusta, dopo aver ‘rotto’ l’uovo di cioccolato, nel segno della bandiera arcobaleno della pace. E di uno stop alle sofferenze (il covid 19) e la guerra (no War) che Katia e Lina, una coppia celebre dei messaggi video fatti in casa, che contagiano tutti per simpatia, sorriso e sincerità. Dalle due terribili donne di casa Di Cuia l’invito a uscire da una fase buia (la rima ci sta tutta) per una ”Buona Pasqua di pace a tutti”. Auguri e Passaparola…