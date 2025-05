Buona notizia. Arriva l’asfalto in via Aldo Moro e via i disagi

Mezzi e uomini al lavoro dell’impresa costruttrice, impegnata nel cantiere di piazza della Visitazione, a stendere un manto di asfalto che consentirà di allargare la carreggiata lungo via Aldo Moro e di eliminare i disagi alla viabilità. E questo,nei prossimi giorni, a intervento compiuto, avrà conseguenze positive anche ridosso dell’incrocio del Pino. Per la cronaca sull’altro versante del cantiere, tra piazza Matteotti e via Roma proseguono gli interventi sulla ”bretella” che prelude alla sistemazione della viabilità all’incrocio tra via Rosselli e via Aldo Moro. E con la imminenza della Festa della Bruna l’evoluzione dei cantieri, in centro, è un dato positivo.