Buona la ipotesi di rinnovo contratto metalmeccanici, ora la parola a lavoratrici e lavoratori

“Dopo una lunga vertenza, oltre 40 ore di sciopero e quattro giorni di trattativa no stop, la firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di un milione e mezzo di metalmeccaniche e metalmeccanici, rappresenta davvero una buona notizia per tutto il Paese”. E’ il commento a caldo del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, all’intesa raggiunta tra Federmeccanica/Assistal, Fim, Fiom e Uilm. “L’accordo – ha aggiunto- prevede aumenti salariali che vanno oltre il recupero dell’inflazione, redistribuendo alle lavoratrici e ai lavoratori anche una parte della produttività da loro realizzata. Con il nuovo contratto, inoltre, si realizzano importanti avanzamenti per quanto riguarda, per esempio, il diritto alla stabilizzazione e alla formazione per tempi determinati e somministrati, sulla riduzione dell’orario di lavoro per i turnisti, come pure vengono rafforzate le politiche di genere e per la salute e la sicurezza”. “Un risultato – sottolinea il segretario generale della Cgil – che evidenzia, ancora una volta, l’importanza della contrattazione nazionale e che chiede a tutte le parti sociali di lavorare concretamente per ottenere un sostegno legislativo alla rappresentanza e ai contratti collettivi nazionali di lavoro e porre così fine ai cosiddetti contratti pirati che indeboliscono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”. “Ora – conclude Landini – la parola passa alle lavoratrici e ai lavoratori. Nelle prossime settimane l’ipotesi di accordo sarà illustrata nelle assemblee nei luoghi di lavoro e sottoposta al referendum”.

Fim Cisl, Evangelista: “CCNL Metalmeccanici, un accordo che rafforza il lavoro in Italia e in Basilicata”. “Contratto dei Metalmeccanici: aumento mensile di 205,32 euro, pari al 9,64%, superiore al dato inflattivo Ipca. Conquistati miglioramenti su welfare, orario di lavoro, ambiente di lavoro, tutele per i lavori precari e diritti relativi alla malattia. Dopo quattro giorni di intenso negoziato, nel tardo pomeriggio del 22 novembre si è giunti alla firma per il rinnovo del CCNL 2025-28, che porterà benefici in busta paga a oltre un milione e mezzo di metalmeccanici. L’aumento mensile al livello medio (C3 – ex 5° livello) è di 205,32 euro, di cui una prima rata di 27,70 euro è già stata erogata il 1° giugno 2025. Seguiranno le ulteriori rate: 53,17 € dal 1° giugno 2026; 59,58 € dal 1° giugno 2027; 64,87 € dal 1° giugno 2028. Per il segretario della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, questa intesa rappresenta «un segnale di fiducia per oltre 1 milione e 500 mila lavoratrici e lavoratori, di cui migliaia in Basilicata, addetti all’industria metalmeccanica privata (Federmeccanica) e all’installazione di impianti (Assistal). Il CCNL è stipulato tra le organizzazioni sindacali di categoria (Fim, Fiom, Uilm) e quelle datoriali (Federmeccanica e Assistal)». Evangelista sottolinea come, in un momento di forte incertezza per il mondo industriale lucano — a partire dal sito automobilistico di Melfi, dove aziende e lavoratori dell’indotto Stellantis vivono una fase complessa sul piano produttivo e occupazionale — questo risultato dimostra che un sindacato forte, partecipato e radicato tra le lavoratrici e i lavoratori è in grado di ottenere conquiste concrete e raggiungibili. Prosegue il segretario: «Su questo principio devono muoversi Stellantis, le aziende e le istituzioni, lavorando insieme per garantire sicurezza al lavoro e ai lavoratori: assicurando nuove commesse alle imprese che continueranno a fornire la casa madre e accompagnando, con percorsi di riconversione, le aziende che non hanno acquisito ordini. L’incontro del 26 novembre al Mimit potrà essere un passaggio decisivo per avviare processi di riconversione e ricollocazione dei lavoratori delle aziende PMC e Brose».