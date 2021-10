” Natale? Ma è ancora presto…è vero che fa freddo…per il presepe c’è tempo” . Non la pensano così Emanuele Morelli e consorte,mentre aprono un pacchetto di statuine, il figlio Vincenzo e il decano Vincenzo, dalla memoria ferrea e dal portamento gioviale. Turisti in visita a Matera, sopratutto, e concittadini entrano in negozio e restano estasiati, in materano si dice ” abbabbiati” davanti alle vetrine che espongono un campionario natalizio davvero interessante. Pupi di diverso formato, materiale, foggia,posizione e decoro, grotte e capanne, animali, carta roccia, stelle comete, Magi, fondali, muschio, lampadine e altro ancora all’Emporio Morelli di Matera, che i materani veraci chiamano per tradizione ” la bottega di Michele La Stoppa”, in via delle Beccherie,dal nome del capostipite di un’azienda che ha superato da tempo i 120 anni e per la vendita di un materiale del secolo scorso di diverso impiego.



Da Matera un ” Buon Natale tutto l’anno” e portate avanti la tradizione del presepe. Fate anche l’albero, ma il presepe con il simbolo della Natività è ben altro: unità, solidarietà, identità, davvero unici a Matera, nei Sassi, la città presepe.