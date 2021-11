Conoscere dall’estate cosa si farà a Natale o a Capodanno, con un programma da promuovere per tempo come vuole la buona e lungimirante programmazione turistica? Magari. Ma non siamo a Rimini e nemmeno a Napoli con quella stradina di San Gregorio Armeno, che fa Natale tutto l’anno. A Matera è così da sempre, e in assenza di un piano strategico del turismo, e si arriva sotto sotto con proposte ed eventi a beneficio di quanti sono di passaggio in quel periodo. Problema datato, che le diverse amministrazioni comunali succedutesi hanno affrontato con tanta buona volontà e con i limiti, o i vincoli se preferite, di bandi da espletare con dotazioni finanziarie limitate o legate al ”vedremo a consuntivo’. E i privati? Pochi. Per la verità. Una certezza (da alcuni anni) è il presepe vivente del Matera convention bureau, che sarà presentato domani, e poi piccole proposte che dovranno concretizzarsi strada facendo. A ricordarci che occorre fare sistema e lavorare e promuovere per tempo gli eventi natalizi, in modo da ”vendere” l’offerta turistica già dall’estate, è il giramondo Antonio Serravezza che continua a vedere, viaggiare e a raccontare come si muovono in maniera organizzata altrove. Partiamo dal presepe, che è una certezza, con l’auspicio che dai rioni Sassi (città presepe) venga fuori una immagine della città che privilegi – rispetto al colorato albero monumentale- questo aspetto identitario. Del resto il marmoreo presepe di Altobello Persio in cattedrale testimonia che la memoria non va cancellata. Anzi. Artigianato, musica, arte bianca, solidarietà andrebbero riprese e valorizzati. Si faccia pure l’albero con le luminarie, ma nella giusta dimensione e considerazione.



Quanto al Capodanno. Dopo le stagioni delle polemiche e le strategie di accentramento regionale della festa di fine anno con la Rai, attivata grazie alle risorse di Matera 2019, che hanno accontentato Potenza e Maratea, e lasciato fuori il Metapontino e il Vulture Melfese….al momento siamo al tourbillon di voce, indiscrezioni, avances, proposte. Attendiamo. Musica, ballo, spumante e panettone sul palco con una offerta giusta, che possa tener conto di tendenze e qualità. C’è sempre un sogno nel cassetto per una dee jay set da M2O e dintorni…Ma non spetta a noi guardarsi intorno. Attese e candidature sono dietro la porta del Palazzo di Città, dove la musica – a causa della crisi politica in corso- è quella dell’andante ma non troppo.



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Le festività natalizie sono la seconda estate di Matera, un’occasione importante per il turismo e per la cultura della nostra città. Il 2021, a cavallo con il 2022, dovrà segnare la ripartenza anche di questo periodo dell’anno cruciale a cui lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare quasi totalmente. Tra le tante attività, tornerà lo spettacolo del Presepe Vivente, arrivato alla sua undicesima edizione, mentre non si sa ancora il programma organizzato dall’Amministrazione comunale e le Associazioni di categoria. I giovani attendono se possibile uno spettacolo di Capodanno in Piazza Vittorio Veneto e non vediamo l’ora di conoscere il programma dettagliato di questa serata di festa.

La ciliegina sarà le luminarie , il presepe, l’albero di Natale o lo spettacolo di fine anno?