Buon Natale dai piccoli figuranti del presepe vivente a Serra Venerdì

Per bambini e famiglie materane e per don Michele Larocca, parroco della chiesa dell’Addolorata, del rione Serra Venerdi, quel presepe vivente dei piccoli è un momento di partecipazione e di testimonianza, che intenerisce per l’impegno che quelle ”giovanissime’ comparse ci mettono per rappresentare la Natività. E’ il ”Natale” dei piccoli, come Gesù Bambino, con un movimento dell’anima che traspare da tanti occhi vispi. Bella iniziativa,di conoscenza e di difesa delle tradizioni come abbiamo riportato nel servizio ” Matera città presepe… In cattedrale un simbolo identitario” https://giornalemio.it/cronaca/matera-citta-presepe-in-cattedrale-un-simbolo-identitario/ Annotate: Rappresentazione il 27 e 28 dicembre a cominciare dalle 17.30. Buon Natale.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

Presepe vivente dei piccoli a Matera”

27-28 dicembre – dalle 17.30 alle 19

Nel messaggio della notte di Natale Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, aveva espresso l’augurio che non si consumi la nascita di Gesù nel giro di poche ore perché l’umanità ha bisogno di incontrare Dio e di trovarlo tutti i giorni.

È questo il motivo da cui è nata la realizzazione del “Presepe vivente dei piccoli” di Matera, giunto alla 3° edizione ed in programma il 27 e 28 dicembre 2022 dalle 17.30 alle 19 nel piazzale antistante la parrocchia Maria SS.ma Addolorata di Matera.

Una sacra rappresentazione curata nei minimi dettagli, dai costumi alla scenografia, a dispetto dell’età dei partecipanti, bambini delle elementari e ragazzi delle medie.

Con loro ad animare la scena anche nonni e catechiste per un totale di oltre cento personaggi.

Quest’anno il presepe vivente dei piccoli si articola in otto quadri: Nazareth, l’annuncio a Maria, il sogno di Giuseppe, il censimento, il potere antico, il potere oggi, la vita a Betlemme, il Verbo si è fatto carne.

Mettere in scena il Natale di Gesù è per don Michele La Rocca, parroco dell’Addolorata e responsabile della pastorale della Cultura della Diocesi di Matera-Irsina, un modo per fare di una storia del passato un avvenimento presente che è possibile incontrare e da cui lasciarsi stupire.

La sacra rappresentazione si concluderà con un dono al pubblico presente, la degustazione di alcuni prodotti tipici locali,in segno di condivisione e di fraternità.

Erasmo Bitetti

Ufficio Comunicazioni Sociali

Diocesi di Matera-Irsina