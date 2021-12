La vita è un teatro. E’ nu tajotr, come si dice in dialetto materano, e ognuno è chiamato a recitare una parte sul palcoscenico della vita, magari ridendo di sè stessi e degli altri. E all’insegna di un antico detto del teatro brillante che recita, più o meno cosi: ” Ridere, sorridere e scherzare se a 100 anni vuoi arrivare”. E con questo spirito che i ragazzi della ” Casa dei giovani” di Matera si sono cimentati nella serata del 23 dicembre in tre ”classici” di due grandi del teatro e del cinema italiano, come Gigi Proietti e Massimo Troisi. Le foto dimostrano quanto l’allegra Compagnia si sia divertita e abbia fatto divertire, grazie alla passione che va oltre lo spirito di volontariato, messa dal dinamico Bruno Nicola Francione. Regista, attore, scrittore e, consentitecelo, ”ragazzo tra i ragazzi” di uno che ha ” la cap o’ sciuch”, la testa al gioco quale metodo di lavoro per aggregare, formare, motivare giovani che devono trovare nuovi stimoli per ricominciare. Missione riuscita, anche in altri campi, come i laboratori della cartapesta, visto che i presepi dei ragazzi sono esposti nella Chiesa del Carmine insieme ad altri nella mostra ”Il bambino che si fa pane”, organizzata dall’Associazione Maria Santissima della Bruna.

E’ stata una serata , precisiamo, di teatro e musica . E il programma è stato davvero vario, senza pause. Ospiti l’associazione Erghio’ che ha aperto la serata con la lettura di un soggetto scritto da Bruno Nicola Francione dal titolo “La mecamben “, Piccolo vulcanello ai piedi di Timmari… Un brano in eruzione, naturalmente. Poi i ragazzi si sono esibiti in tre piccoli sketc. Il primo di Gigi Proietti, “La signora delle Camelie”, poi “San Gennaro” e “Annunciazione” di Massimo Troisi . Scenografie e travestimenti fatti in casa ed efficaci. Gli attori sono stati bravissimi, supportati da una forte motivazione tanto da divertirsi e far divertire. Con i brani musicali del gruppo Erghio’ che hanno preceduto i saluti della responsabile della Comunità Vittoria Zannella e un momento di convivenza protetta con i ragazzi . Saluti finali con gli scambi di auguri e un brindisi augurale alla compagnia ” Casa dei giovani” che, conoscendo la creatività di Bruno, lavorerà con i ragazzi a una commedia originale. Carnevale, del resto, comincia il 17 febbraio con Sant’ Antonio Abate ” Maschere e suoni”.