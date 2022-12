Buon Natale, a Matera, con lo stazione bus in via Don Sturzo

Gran parte degli studenti e dei fuori sede sono arrivati a ridosso della vigilia di Natale, ma altri lo faranno nelle prossime ore. E con una piccola ma sostanziale novità, per quanti hanno preso o sono scesi dai bus interregionali e a lunga percorrenza che a Matera raggiungono il piazzale di via Don Luigi Sturzo. Ora è possibile farlo con maggiore sicurezza con gli spazi e i marciapiedi delineati per arrivi e partenze. Manca la sala di aspetto, con i servizi. E’ da completare. Se ne riparlerà, presumiamo, agli inizi dell’anno prossimo. Sarà una Befana…Attendiamo il taglio del nastro.