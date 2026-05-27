Buon lavoro(doppio) a don Ben, Arcivescovo a Matera e a Roma presidente Caritas

Da ieri, 26 maggio 2026, le note – davvero tante- di felicitazioni per nomina di mons Benoni Ambarus, a presidente della Caritas italiana, esprimono tante stima e auguri di buon lavoro per il nuovo incarico organizzativo conferitogli dall’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana . La C.E.I, infatti, ha eletto Mons. Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute. Il sito della Caritas, dalla quale abbiamo preso anche la foto del servizio, https://www.caritas.it/mons-benoni-ambarus-nuovo-presidente-di-caritas-italiana/, precisa che ”in virtù di questa elezione, come previsto dallo Statuto di Caritas Italiana, Mons. Ambarus assume anche la Presidenza di Caritas Italiana. Succede a S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, nominato da Papa Leone XIV, lo scorso gennaio, Segretario del Dicastero per il Clero, al quale Caritas Italiana esprime gratitudine per il servizio svolto in questi anni e per l’accompagnamento offerto al cammino dell’organismo e della rete delle Caritas diocesane”. Auguri di buon lavoro, anche perché accanto all’impegno gravoso di una grande Arcidiocesi come quella di Matera dovrà occuparsi dei diversi aspetti organizzativi della Caritas, realtà in crescita. Conteranno per supportarlo il lavoro di squadra al centro e in periferia. E poi la preghiera, come amano ripetere quanti nella Chiesa sono chiamati a impegni onerosi…