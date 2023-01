Buon lavoro alle quattro artiste del carro trionfale

Tanta volontà, entusiasmo e un ‘condiviso” buona fortuna che abbiamo sentito in Cattedrale, nel corso della presentazione alla città dei bozzetti che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del carro trionfale di cartapesta 2023, hanno contrassegnato l’investitura ufficiale per le quattro artiste materano che si metteranno da subito al lavoro nella fabbrica del carro al rione Piccianello. E’ la prima volta che accade nella 633 edizioni della Festa del 2 luglio . A realizzare il carro trionfale per la patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna, saranno le materane Elena Mirimao, Annalisa Di Gioia, Luigina Bonamassa, e Laura D’Ercole, di età compresa tra i 39 e i 43 anni, che dovranno realizzare un manufatto d cartapesta incentrato sul tema evangelico ” Donna, ecco tuo figlio (Gv, 19, 26) – Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv, 2, 5) – Dal mistero dell’Eucaristia ai ministeri della Chiesa”.



C’è attesa e curiosità per questo carro trionfale ideato e che sarà realizzato da donne. Lasciamole lavorare e attendiamo il mese di giugno per ammirare il lavoro. E su questo concordano in tanti dopo la scelta della commissione giudicatrice, composta da Amerigo Restucci, Patrizia Minardi, Antonello Pagliuca, dall’architetto Nicola Colucci e da Don Antonio Dileo del dicembre scorso, dopo la presentazione del bozzetto alla presenza dell’arcivescovo Don Pino Caiazzo. e civili , del presidente dell’Associazione ” Maria Santissima della Bruna” e di devoti. Un momento di incontro con la città che ha visto gli interventi del presidente dell’Associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella, del delegato Arcivescovile Don Francesco Di Marzio, alternati da intermezzi musicali per coro e strumenti della tradizione con un repertorio di nenie natalizie gradite. Un buon viatico per il lavoro che attenderà le artiste, che hanno concorso nella categoria professionale superando la proposta presentata da un’altra artista donna, Francesca Cascione. L’associazione ha, inoltre,premiato con una targa i partecipanti della categoria amatoriale che ha visto la partecipazione di un uomo e di quattro donne, una delle quali ( e anche questa è una novità) della provincia di Potenza. Il carro trionfale, come da tradizione, viene presentato alla città nel mese di giugno in attesa dell’uscita del 2 luglio per la processione serale e l’assalto e distruzione in piazza Vittorio Veneto.